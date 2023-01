Tankstellenraub-Serie: Fotos von Verdächtigem veröffentlicht

Tankstellen-Raubüberfälle auch in Dortmund: Die Polizei vermutet einen Serientäter und fahndet mit Fotos.

Dortmund. Die Polizei sucht nun mit Hilfe von Fotos nach einem mutmaßlichen Serien-Tankstellenräuber. Der Gesuchte benutzte eine Schusswaffe.

Ist derzeit ein Serientäter unterwegs, der Tankstellen ausraubt? Die Polizei vermutet es. Sie hat Fotos von einem Verdächtigen im NRW-Fahndungsportal veröffentlicht. Die Fotos stammen von Überfällen in Dortmund. Dazu kommt ein „Blitzerfoto“ aus Nordkirchen.

Es ist die Polizei Coesfeld, die die Fotos im Fahndungsportal veröffentlicht hat, und um Hinweise bittet. Aber der mutmaßliche Tankstellenräuber, der seine Opfer mit einer silbernen Schusswaffe bedrohte, hat eventuell auch in Dortmund zugeschlagen - und darüber hinaus noch in anderen Orten.

Bei zwei Vorfällen in Nordkirchen und Sendenhorst (Kreis Coesfeld und Kreis Warendorf) am 21. Dezember soll eine Mittäterin dabei gewesen sein. Von der Verdächtigen gibt es jedoch keine Fotos.

Tankstellen-Überfälle in Dortmund an Lanstroper und Lindenhorster Straße

In Dortmund wird der Gesuchte verdächtigt, eine Tankstelle an der Lanstroper Straße (17. Dezember 2022) und an der Lindenhorster Straße (Nacht vom 18. auf den 19. Dezember) überfallen zu haben.

Insgesamt vermutet die Polizei im Zeitraum zwischen 7. und 21. Dezember 2022 Zusammenhänge zwischen acht vollendeten und drei versuchten bewaffneten Raubüberfällen in Dortmund, Datteln, Werne, Kamen, im Kreis Coesfeld und im Kreis Warendorf. Alleine in der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember geht es um vier Überfälle in Datteln, Lüdinghausen, Dortmund und Werne.

Beschreibung des tatverdächtigen Mannes:

schlanke Statur, ca. 170-175 cm groß, ca. 20-30 Jahre alt, schwarze Jogginghose mit einem breiten weißen seitlichen Streifen, schwarze Steppjacke mit hellen Kordeln an der Kapuze, helle Handschuhe mit Applikation auf dem Handrücken, schwarze Turnschuhe mit einem weißen Emblem der Marke Nike (vermutlich Modell Air Max)

Tatverdächtige Frau:

schlanke Statur, ca. 160-165 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, dunkelgrauer Kapuzenpulli, schwarze Maskierung. Die Frau soll am 21. Dezember bei dem Überfall in Nordkirchen und dem versuchten Überfall in Sendenhorst mutmaßliche Komplizin gewesen sein. (red)

