"The Stage" in Dortmund: Auf der Couch zum neuen Stern

Ein weiterer Stern für Koch Michael Dyllong: Der "Guide Michelin" hat das Dortmund Restaurant "The Stage" am Mittwoch ausgezeichnet.

Dortmund. Ein Stern vom "Guide Michelin" für das Dortmunder Restaurant "The Stage": Chefkoch Michael Dyllong spricht über sieben Tage Gefühlsachterbahn.

Der erlösende Anruf vom "Guide Michelin" am 3. März, der 35. Geburtstag am 6. März, der positive Corona-Schnelltest am 9. März: Michael Dyllong hat sieben Tage in der Gefühlsachterbahn hinter sich. Entsprechend angeschlagen klingt der Sternekoch am Donnerstag. Die Triple-Feier, gemeinsam mit seinem Team nach dem "Palmgarden" 2013 und dem "Iuma" 2020 auch das "The Stage" von Dortmund aus in den Sternenhimmel der deutschen Restaurant-Landschaft gehoben zu haben - sie muss noch ein bisschen warten.

Auf gepackten Koffern habe er gesessen, um am Dienstag zur Verleihung des "Guide Michelin" tags darauf in Hamburg zu fahren, sagt Dyllong. "Ich war gut vorbereitet, hatte keine Kontakte - und dann ist der Schnelltest positiv." Das Bedauern ist greifbar, eines seiner beiden Kinder habe das Coronavirus wohl mitgebracht. Aber: "Es gibt Schlimmeres bei der aktuellen Lage - und der Livestream war ein kleiner Trost." Der Sternekoch, gezwungenermaßen als Couchpotato.

"The Stage" in Dortmund bekommt Michelin-Stern - Nummer drei für Michael Dyllong

Immerhin kennt der 35-Jährige das Gefühl bereits, auf der großen Michelin-Bühne für seine Kochkunst ausgezeichnet zu werden. 2010 als jüngster Küchenmeister Deutschlands an den Herd gekommen, klappte es 2013 mit dem Stern für das "Palmgarden" in der Spielbank Hohensyburg. Diesen verteidigte er acht Jahre. 2020 folgte die Auszeichnung für das im Jahr zuvor eröffnete "Iuma", bevor Dyllong am Mittwoch das Dortmund-Triple perfekt machte. Und das unter erschwerten Bedingungen.

Denn das "The Stage" in der siebten Etage des Dula-Centers in Hombruch machte erst im September 2021 seine Türen auf. Mitten in der Pandemie hatte die Verantwortlichen mit Ausfällen ebenso zu kämpfen wie mit frischer Ware aus aller Welt, die schwerer zu beschaffen war. "Es war anstrengender als erhofft", sagt Dyllong. Dafür konnte er auf sein eingespieltes Team und ein tragfähiges Konzept bauen. Und: "Wir haben sehr viel Herzblut in das Restaurant gesteckt." Dennoch schwebten über allem die Fragen: Besuchen die Michelin-Tester Dortmund? Machen Essen und Abend sie sternewürdig satt?

Team macht drei Restaurants zu Dortmunder Genussadressen

"Der Anruf kam und kam nicht, die Tage wurden knapper - da sind mir schon die Zweifel gekommen", gibt der Dortmunder zu. Umso mehr sei dann die Anspannung abgefallen, die Erleichterung aufgestiegen, als vergangenen Donnerstagabend doch noch das Telefon klingelte. Dyllong und sein langjähriger Weggefährte Ciro De Luca, gleichzeitig Manager und Sommelier, behielten das Geheimnis vorerst für sich, umso größer war die Überraschung bei der Verkündung am Mittwoch.

Zielstrebig hätten sie auf den Stern hingearbeitet, sagt Gastronom De Luca. "Das ist die Belohnung für die harte Arbeit, ein besonderer Status und eine Bestätigung für das Team." Er nennt insgesamt 20 Mitarbeitende, die neben dem "The Stage" auch das "Iuma" und das "Vida" zu Genussadressen in Dortmund machen.

Gefeiert wird vorerst nicht, dafür muss Michael Dyllong erstmal Covid-19 hinter sich bringen. "Kommenden Dienstag bin ich hoffentlich wieder negativ", sagt er. "Und dann wird fünf Tage gearbeitet. Am Samstag stoßen wir an."

>> Vier Ein-Sterne-Restaurants machen Dortmund zum Spitzenreiter im Ruhrgebiet

Von einem "sehr aufwendig zubereiteten Menü, das richtig Freude macht" schreibt der "Guide Michelin" auf seiner Homepage über das "The Stage". Die saisonalen Menüs würden alle sechs bis acht Wochen wechseln, erläutert Ciro De Luca, vier beziehungsweise sechs Gänge gibt es für 89/135 Euro.

Aktuell auf der Karte: Unter anderem Eismeergarnele auf Zitronengras, Kokos und Aubergine sowie Iberico aus dem Münsterland. Die Adresse: Karlsbader Straße 1A in 44225 Dortmund, zur Website geht es hier.

Neben dem "The Stage" und dem "Iuma" bieten auch "der Schneider" sowie "Grammons Restaurant" Sterneküche in der Stadt - Dortmund ist damit vor Dorsten und Essen die Nummer eins im Ruhrgebiet. "Der Lennhof" steht zudem auf der Liste des "Bib Gourmand". Die ganze Übersicht zu den diesjährigen Sternerestaurants lesen Sie hier.

