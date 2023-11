Traditionelle Bäckerei-Betriebe: Sieben Tipps in Dortmund

Dortmund. Die Aufbackware großer Ketten setzt sich durch. Doch in einigen Backstuben überlebt die Handwerkskunst. Hier wird selbst gemahlen und geknetet.

Man schmeckt ihn einfach: den Unterschied zwischen der aufgetauten Backware großer Bäckerei-Ketten – und den liebevoll gebackenen Brötchen traditioneller Handwerksbäckereien. Doch der Fabrik-Fertigteig setzt sich durch, während immer mehr kleinere Bäckerei-Betriebe schließen. Wir haben eine Auswahl an Backstuben in Dortmund zusammengestellt, in denen das Handwerk bis heute überlebt hat. Hier wird noch selbst gewürzt, gemahlen und geknetet.

Bäckerei Düwell

Im Herbst 1903 wurde die Bäckerei Düwell gegründet. Noch heute ist sie in Familienbesitz und setzt auf das traditionelle Bäckerhandwerk. Heißt: kein Einsatz von Maschinen. Neben Brot und Brötchen gibt es hier auch Kuchen und Torten – nach eigenen Angaben mit ausschließlich natürlichen Zutaten gebacken. Auf Verdickungsmittel oder andere künstliche Stoffe werde gänzlich verzichtet.

Adresse: Rheinische Str. 155, 44147 Dortmund

Vollkornbäckerei-Breimhorst

Seit 1998 werden in der Vollkornbäckerei Breimhorst Brot, Brötchen und Gebäck in alter Handwerkstradition gebacken. Der kleine Familienbetrieb mahlt ganzes Korn frisch in der hauseigenen Getreidemühle. In einem kleinen Lädchen nebenan gibt es Marmeladen, Nudeln, Gewürze oder Suppen in Bio-Qualität.

Adresse: Ravensweg 2, 44287 Dortmund

Seit 1998 mahlt die Vollkornbäckerei Breimhorst in Dortmund das Korn frisch in der hauseigenen Getreidemühle. (Symbolfoto) Foto: Jakob Studnar

Naturbackstube Kreis

Frische Zutaten aus regionalem Anbau verwendet die Naturbackstube Kreis. Hier gibt es Kuchen und Plätzchen, laut Website "ohne künstliche Aromen. Ohne Fertigprodukte. Dafür mit viel Liebe und Hingabe." Die Backstube hat eine 71 Jahre alte Handwerkstradition – und wirbt damit, schon bald zu zu 100 Prozent ökologisch zu sein.

Adresse: Hagener Str. 357, 44229 Dortmund

Bäckerei Fischer am Rathaus

Als Erfinder des Dortmunder Salzkuchens gilt die Bäckerei Fischer am Rathaus: ein rundes, mit Salz und Kümmel gewürztes Brötchen, das oft mit mit Mett und Zwiebeln gegessen wird. Gegründet wurde die Bäckerei 1848. Inzwischen wird sie in sechster Familiengeneration geführt. Damit ist sie Dortmunds älteste Bäckerei.

Adresse: Betenstraße 14, 44137 Dortmund

Holzofenbäckerei Müller's Backes

Bei Müller's Backes wird das Brot noch mit natürlicher Hitze in einem mit Holz befeuerten Ofen gebacken – für braungebrannte Krusten und besonderes Aroma. Nach eigenen Angaben dauert allein das Anfeuern des Ofens circa drei Stunden, bis er die richtige Temperatur erreicht hat. "Dies erfordert fachliches Wissen und die Hingabe es umzusetzen, denn durch den zeitlichen Mehraufwand den man für die Herstellung der Teige benötigt ist eine echte Leidenschaft notwendig", ist auf der Homepage zu lesen.

Adresse: Am Klusenberg 2, 44265 Dortmund

In einem mit Holz befeuerten Ofen wird bei Müller's Backes in Dortmund das Brot mit natürlicher Hitze gebacken. (Symbolfoto) Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Bäckerei Wulff

Tag für Tag bietet die Bäckerei Wulff in Aplerbeck eine ofenfrische Vielfalt an Brot und Brötchen. An den Wochenenden gibt es hier Rosinenstuten und passend zur Jahreszeit Stollen, Spekulatius und Spritzgebäck. Mit viel Kreativität und traditioneller Produktionstechnik wird hier bereits seit 1958 gebacken. Wer morgens früh raus muss, bekommt schon ab 5.45 Uhr ein Frühstück serviert.

Adresse: Apolloweg 17, 44287 Dortmund

Schürener Backpradies

"Eine der 500 besten Bäckereien Deutschlands", findet das Feinschmecker-Magazin: Schürener Backparadies. Seit 1979 werden nach eigenen Angaben alle Produkte komplett handwerklich selbst hergestellt – und das nur mit den natürlichsten Rohstoffen, "ohne Fertig Mischungen oder Zusätze". Eine holländische Windmühle auf dem Dach des Geschäftes, aber auch Produkte, wie gevulde Koek, Appelflap oder Stroopwafels verraten die holländische Herkunft der Familie Kortüm. Außerdem gibt es tägliche knapp 25 verschiedene Sahne-, Creme- und Obsttorten zur Auswahl.

Adresse: Gevelsbergstraße 26, 44269 Dortmund

