Trickdiebe stehlen Dortmunderin (99) das Silberbesteck

Dortmund. Trickbetrüger haben am Montag eine 99-jährige Dortmunderin überrumpelt. Unter einem Vorwand verschafften sie sich Zugang zur Wohnung.

Zwei Männer haben sich am Montag Zugang zur Wohnung einer 99-Jährigen in Dortmund verschafft. Wie die Polizei mitteilt, klingelten die beiden am frühen Nachmittag an der Tür einer Wohnung in der Provinzialstraße. Sie gaben sich als „Feuerschutzbeauftragte“ aus und sagten, dass infolge des Unwetters nebenan der Blitz eingeschlagen habe. Nun müssten sie die Stromleitungen inspizieren.

Die Bewohnerin ließ die beiden Männer ein. Als sie die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Dortmunderin den Verlust ihres Silberbestecks. Die Bestohlene gab an, dass die Männer graue Anzüge trugen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0231-132-7441 entgegen.

