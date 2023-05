Alle großen Termine Die 15 besten Trödelmärkte in Dortmund – Sonntag Westpark

Dortmund. Hier gibt's die besten Vintage-Schnäppchen! Diese 15 Trödelmarkt-Termine 2023 in Dortmund dürfen Flohmarkt-Fans nicht verpassen.

Trödelmärkte in Dortmund gibt es viele – aber welche lohnen sich besonders, um Kindersachen, Mode, Schuhe, Deko, Bücher oder Spielzeug zu Schnäppchenpreisen zu ergattern? Wir haben die 15 besten Vintage-Märkte und Flohmarkt-Klassiker in Dortmund zusammengestellt. Auf diesen Trödeln werden 2023 sicher alle fündig.

Trödelmarkt im Westpark:

Dieser junge Flohmarkt im beliebten Westpark zwischen Kreuz-, Klinik- und Unionviertel ist schnell zum Klassiker geworden. Er gilt als einer der besten der Stadt. Inzwischen gibt es über den Sommer verteilt meist vier Termine. Neuware ist verboten – Handmade-Ware ist erlaubt. Achtung, Handwagen mitbringen! Autos dürfen nicht in den Park.

Termine 202 3: 21. Mai 2023 / 18. Juni 2023 / 20. August 2023 / 17. September 2023

21. Mai 2023 / 18. Juni 2023 / 20. August 2023 / 17. September 2023 Verkaufszeiten: 11-17 Uhr

11-17 Uhr Info und Anmeldung: draussen-verkaufen.de

Trödelmarkt im Rodenbergpark

Wie der Westpark-Trödel ist auch der Flohmarkt im Aplerbecker Rodenbergpark ein Highlight unter Dortmunds Trödeln – wegen der hochwertigen Trödelware und der Kulisse des historischen Haus Rodenberg. Auch hier gilt: Neuware ist verboten, Handmade-Ware ist erlaubt. Achtung, Handwagen mitbringen! Autos dürfen nicht in den Park. (Der Vintagemode-Markt "Mädelsabend" findet 2023 nicht statt.)

Termine 202 3: 23. April 2023 / 3. Oktober 2023

23. April 2023 / 3. Oktober 2023 Verkaufszeiten: 11-17 Uhr

11-17 Uhr Info und Anmeldung: draussen-verkaufen.de

Trödelmarkt im Fredenbaum:

Auf der Festwiese des riesigen Fredenbaumparks in der Dortmunder Nordstadt gehört der Trödelmarkt zur Tradition. Anfangs wurde der Markt vom städtischen Grünbetrieb organisiert, wechselte dann aber zum "draußen verkaufen"-Team, das auch den Rodenberg- und Westparktrödel veranstaltet. Neuware ist verboten – liebevolle Handmade-Ware ist erlaubt. Neu: Für Auf- und Abbau dürfen Autos bedingt mit in den Park.

Termine 202 3: 4. Juni 2023 / 6. August 2023 / 24. September 2023

4. Juni 2023 / 6. August 2023 / 24. September 2023 Verkaufszeiten: 11-17 Uhr

11-17 Uhr Info und Anmeldung: draussen-verkaufen.de

Flo(h)rian-Trödel im Westfalenpark:

Einer der größten und schönsten Trödelmärkte Dortmunds: Beim Flohrian ziehen sich die Trödelstände durch den kompletten Westfalenpark. Bei gutem Wetter kann man hier den ganzen Tag verbringen. Leider finden künftig weniger Termine statt als vorher. In einem abgetrennten Bereich gibt's an einigen Terminen das "Flöhchen" – einen Flohmarkt nur für Kinder. Neuware ist verboten. Achtung, es wird Parkeintritt fällig!

Termine 2023: 23. April 2023 / 24. September 2023

23. April 2023 / 24. September 2023 Verkaufszeiten: 9-18 Uhr

9-18 Uhr Info und Anmeldung: Westfalenpark Dortmund

Trödelmarkt im Union-Gewerbehof:

Dieser kleine, aber feine Trödel ist etwas ganz Besonderes. Im alten Backstein-Industrieensemble mitten im Unionviertel gibt es hochwertige Trödelware, Pflanzen, gute Gespräche und beste Stimmung. Neuware ist verboten. Ein Geheimtipp unter den vielen Dortmunder Trödelterminen!

Termine 202 3: 23. April 2023 / 10. September 2023

23. April 2023 / 10. September 2023 Verkaufszeiten: 11-16 Uhr

11-16 Uhr Info und Anmeldung: unionviertel.de

Nachtflohmarkt im Depot:

Auch der Nachtflohmarkt im Depot am Fredenbaum ist ein Geheimtipp unter Trödelfans. Mitten in der Dortmunder Nordstadt liegt die alte, urige Straßenbahnwerkstatt, in deren großer Halle nur Privatleute ihre Vintagestände aufbauen dürfen. Sonst finden hier Programmkino, Kunst, Kultur und Konzerte statt. Beim Spät-Trödel gibt's Livemusik, Getränke und kulinarische Kleinigkeiten aus dem Foodtruck, die den abendlichen Bummel noch schöner machen.

Termine 2023: 28. Januar 2023 / 18. März 2023 / 14. Oktober 2023

28. Januar 2023 / 18. März 2023 / 14. Oktober 2023 Verkaufszeiten: 17-23 Uhr

17-23 Uhr Info und Anmeldung: depotdortmund.de

Hofflohmärkte in den Dortmunder Stadtvierteln:

Verkaufen im eigenen Garten, in der Einfahrt oder im Innenhof ist so praktisch! Beliebt sind die Hoftrödel wegen der kurzen Wege, des Narbarschafts-Erlebnisses und der guten Ware. Viele kommen nur neugierig zum "Innenhof-Gucken". Teils werden Getränke oder Waffeln verkauft. Gewerblichen Handel gibt's nicht. Organisiert werden die 31 Dortmunder Trödel von einem jungen Unternehmen aus München. Kurz vor jedem Termin wird eine Karte mit allen Trödel-Höfen veröffentlich. Inzwischen sind sehr viele Dortmunder Viertel dabei: Kreuzviertel, Nordmarkt, Grevel, Schönau, Brackeler Feld, Bövinghausen – die komplette Stadt ist vertreten.

Termine 202 3: 22 Stadtteil-Termine zwischen April und November. Hier geht's zur Übersicht.

22 Stadtteil-Termine zwischen April und November. Hier geht's zur Übersicht. Verkaufszeiten: 10-16 Uhr

10-16 Uhr Info und Anmeldung: Hofflohmärkte Dortmund

Mädchenklamotte in der Dortmunder Westfalenhalle (Symbolbild) Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Mädchenklamotte in der Westfalenhalle 8:

In den letzten Jahren ist ein neuer Trödelmarkt-Trend entstanden: Klamottenmärkte. Hier ist nur Vintage-Mode erlaubt – vom Basic-Shirt bis zum Designerkleid aus den 70ern. Es gibt sogar Umkleidekabinen. Achtung, zum Verkaufen an Kleiderstangen denken!

Termin 202 3: 30. April 2023 / 8. Oktober 2023 / 10. Dezember 2023

30. April 2023 / 8. Oktober 2023 / 10. Dezember 2023 Verkaufszeiten: 11-16 Uhr

11-16 Uhr Info und Anmeldung: Mädchenklamotte

Trödelmarkt an der Hildastraße:

Und noch ein Trödelmarkt-Klassiker, den es seit den 90er Jahren in Dortmund gibt: Der Flohmarkt an der Hildastraße/Bornstraße in der Nordstadt – jeden Mittwoch und Samstag. Die Stände sind überwiegend privat, aber gewerbliche Stände und vor allem Neuware sind auch viele dabei. Typisch Nordstadt, aber eher untypisch für einen Flohmarkt: Es gibt auch viele Stände mit frischem Obst und Gemüse.

Termine 202 3: mittwochs und samstags – Achtung, der Marktveranstalter war nicht erreichbar, um die Termine für 2023 zu bestätigen!

mittwochs und samstags – Achtung, der Marktveranstalter war nicht erreichbar, um die Termine für 2023 zu bestätigen! Verkaufszeiten: 8-16 Uhr

8-16 Uhr Info und Anmeldung: Euromarkt

Klassiker: Trödelmarkt an der Uni Dortmund Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Trödelmarkt an der Uni Dortmund:

Seit über 30 Jahren gibt es den großen Flohmarkt auf mehreren Parkplätzen an der TU Dortmund. Neben viel Uni-Kram, Vintagekleidung und unerwarteten Schnäppchen findet man aber auch Neuware. Praktisch für Verkaufende: Ab 4m Standlänge darf das Fahrzeug am Platz bleiben.

Termine 202 3: jeden Samstag, 7-14 Uhr

jeden Samstag, 7-14 Uhr Termine 202 3: jeden 3. Sonntag im Monat, 11-17 Uhr

jeden 3. Sonntag im Monat, 11-17 Uhr Info und Anmeldung: MARKTCOM Eventwerkstatt

Galopprennbahn Wambel – Donnerstags-Trödel:

Den Donnerstagsmarkt an der Galopprennbahn Wambel gibt's schon seit über 20 Jahren. Hier ist das Flair besonders schön – alte Bäume, viel Grün und die Stimmung vergangener mondäner Pferderennen-Zeiten. Die Stände sind überwiegend privat, aber gewerbliche Stände und Neuware sind auch viele dabei. Verkaufende können zwischen Dach und Open-Air wählen, auch das Auto kann mit an den Stand.

Termine 202 3: jeden Donnerstag (außer an Feiertagen)

jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) Verkaufszeiten: 7-13 Uhr

7-13 Uhr Info und Anmeldung: MARKTCOM Eventwerkstatt

Galopprennbahn Wambel – Familientrödel:

Neben dem klassischen Trödelmarkt am Donnerstag gibt es seit ein paar Jahren auch den Sonntagströdel an der Rennbahn. Die Stände sind überwiegend privat, aber gewerbliche Stände und Neuware sind auch viele dabei. Verkaufende können zwischen Dach und Open-Air wählen, auch das Auto kann mit an den Stand.

Termine 202 3: letzter Sonntag im Monat

letzter Sonntag im Monat Verkaufszeiten: 11-17 Uhr

11-17 Uhr Info und Anmeldung: MARKTCOM Eventwerkstatt

Galopprennbahn Wambel – 2nd-Hand-Markt:

Einmal im Monat steht der Rennbahn-Trödel ganz im Zeichen der Vintage-Mode. Aber auch normaler Trödel darf auf den Tisch. Hier ist keine Neuware erlaubt – anders als bei den anderen Trödelterminen auf der Rennbahn. Verkaufende können zwischen Dach und Open-Air wählen, auch das Auto kann mit an den Stand.

Termine 202 3: letzter Sonntag im Monat

letzter Sonntag im Monat Verkaufszeiten: 11-17 Uhr

11-17 Uhr Info und Anmeldung: MARKTCOM Eventwerkstatt

Trödelmarkt bei Real in Dortmund-Aplerbeck (Archivbild) Foto: Hans Blossey

Trödelmarkt bei Roller (vorher Real) in Aplerbeck:

Der Markt auf dem Roller-Parkplatz in Aplerbeck zählt zu den ältesten Dortmunds. Seit den 90ern wird hier monatlich getrödelt – und wegen seiner Größe gibt's Verpflegungsstände genug. Die Stände sind überwiegend privat, aber gewerbliche Stände und Neuware sind auch viele dabei. Achtung: Seit der Real-Schließung findet der Trödel an der Schleefstraße einen Parkplatz weiter bei Roller statt.

Termine 2023 : jeder 2. Sonntag im Monat

jeder 2. Sonntag im Monat Verkaufszeiten: 11-17 Uhr

11-17 Uhr Info und Anmeldung: MARKTCOM Eventwerkstatt

Trödelmarkt bei der Metro in Kley:

Der Markt auf dem Metro-Parkplatz im Indupark Dortmund-Kley ist teilweise überdacht – man kennt sie ja, die Metro-Parkflächen mit den Plexiglas-Arkaden. Die Stände sind überwiegend privat, aber gewerbliche Stände und Neuware sind auch viele dabei.

Termine 202 3: letzter Sonntag im Monat

letzter Sonntag im Monat Verkaufszeiten: 11-17 Uhr

11-17 Uhr Info und Anmeldung: MARKTCOM Eventwerkstatt

Stand Februar 2023 – sämtliche Infos ohne Gewähr!

