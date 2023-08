U-Bahnen kollidieren an Dortmunder Haltestelle "Stadthaus"

In der Dortmunder U-Bahn-Station Stadthaus sind am Montag zwei Stadtbahnen ineinander gekracht.

Dortmund. Am Dortmunder Stadthaus sind am Montagmittag zwei Stadtbahnen kollidiert. Betroffen war die Linie U47 – die Bahnen wurden ins Depot geschleppt.

In der unterirdischen Stadtbahn-Station "Stadthaus" in der Dortmunder Innenstadt sind am Montagmittag gegen 12.50 Uhr zwei U-Bahnen kollidiert. Eine einfahrende U47 Richtung Aplerbeck sei am Bahnsteig auf eine weitere U47 aufgefahren, erklärt DSW21-Sprecherin Britta Heydenbluth.

Heydenbluth spricht von einem "klassischen Auffahrunfall" wie bei Autos an einer Ampel – bei "sehr geringer Geschwindigkeit". Dennoch gebe es fünf Leichtverletzte, darunter beide Fahrer. Die Verletzungen seien womöglich auf leichte Stürze beim Aufprall zurückzuführen, vermutet die DSW-Sprecherin. Aber auch ein Schock gilt als leichte Verletzung.

Trotz des geringen Tempos seien die Bahnen an den Kupplungen verkeilt gewesen, so Heydenbluth. Darüberhinaus gebe es zwar keine äußerlichen Schäden an den U-Bahnen, dennoch werden die Waggons zur Kontrolle in die Werkstatt geschleppt.

Der Unfall am Stadthaus zog einige Verspätungen nach sich. Wegen des gesperrten Gleises Richtung Aplerbeck fahren alle Bahnen (teils über Umwege) das Gleis gegenüber an. Auf den Linien U41, U45, U47 und U49 kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

