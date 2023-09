U-Bahn schleift in Dortmund einen Fußgänger (41) mit

In Dortmund ist am Dienstag eine Bahn der Linie U41 an der Haltestelle "Lortzingerstraße" mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Die Polizei barg ihn aus dem Gleisbett (Symbolfoto).

Dortmund. Ein Dortmunder überquert Dienstagnachmittag die Münsterstraße. Dabei stößt er mit der U41 zusammen und muss aus dem Gleisbett geborgen werden.

Unfall mit einer Stadtbahn an der Haltestelle „Lortzingerstraße“ in der Dortmunder Nordstadt: Ein 41 Jahre alter Mann aus Dortmund hat am Dienstag (12.9.) gegen 16 Uhr zu Fuß die Münsterstraße an der Haltestelle überquert und ist dabei von einer U-Bahn der Linie 41 erfasst worden.

Wahrscheinlich übersah er die Bahn, die aus südlicher Richtung kam und Richtung Brambauer unterwegs war, wie die Polizei berichtet. Die U41 schleifte den Fußgänger mehrere Meter mit. Die Polizei wurde gerufen. Die war sehr schnell vor Ort und barg den Mann aus dem Gleisbett. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 41-Jährigen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Die Straßenbahnführerin (54) erlitt einen Schock.

Zusammenstoß der U41 mit Fußgänger in Dortmund: Münsterstraße war vorübergehend gesperrt

Der Polizeieinsatz am Unfallort dauerte bis gegen 18.30 Uhr an. Die Münsterstraße musste kurzzeitig Richtung Norden gesperrt werden. Laut DSW21-Sprecher Marc Wiegand kam es auf der Strecke der U41 zu bis zu 25 Minuten Verspätung. Für cirka eine halbe Stunde gab es einen Ersatzverkehr mit Taxen.

Bereits am Mittwoch (6.9.) vergangener Woche war eine Frau auf der Wittekindstraße in Höhe der Haltestelle „Theodor-Fliedner-Heim“ mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. (red)

