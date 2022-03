Über 200 Pakete: Dortmunder der Unterschlagung verdächtigt

Über 200 Pakete fand die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch in der Wohnung eines Dortmunder Paketbotens.

Dortmund/Lüdenscheid. Bei einer Durchsuchung in Dortmund findet die Polizei über 200 Pakete bei einem Boten, sie ermittelt wegen des Verdachts der Unterschlagung.

"Das Paket wurde erfolgreich zugestellt." Diese Nachricht tauchte in den vergangenen Wochen in den Mail-Postfächern zahlreicher Menschen auf, ohne dass diese allerdings ihre Pakete vorgefunden hätten. Nach Beschwerden bei einem Servicepartner eines Dienstleisters aus Lüdenscheid sowie Ermittlungen nahm die Polizei einen 28-jährigen Paketzusteller aus Dortmund ins Visier - und wurde in seiner Wohnung nach eigenen Angaben fündig.

Der Verdacht der Unterschlagung erhärtete sich laut Polizei am 2. März, als ein Zeuge die Route des Zustellers kontrollierte und Abweichungen feststellte. Ausgerüstet mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss statteten die Beamten dem Dortmunder am Mittwoch in seiner Wohnung an der Oestermärsch einen Besuch ab.

Polizei findet in Dortmund hunderte Schuhe, Taschen und Kleidungsstücke

Sie fanden dabei hunderte Kleidungsstücke, Schuhe, Jacken und Handtaschen - allesamt neuwertig und verpackt. Darüber hinaus stellten die Ermittler eine vierstellige Bargeldsumme sicher. Am Ende seien mehr als 200 Pakete im Gesamtwert von rund 19.000 Euro zusammengekommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Polizei fand bei einem Dortmunder am Mittwoch hunderte Kleidungsstücke und ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Unterschlagung. Foto: Polizei Dortmund

Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass der Dortmunder mehr als 140 Kleidungsstücke auf einem Online-Kleinanzeigenportal angeboten hatte. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung, zudem ist der Mann seinen Arbeitsplatz los. (Red)

