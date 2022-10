Unfall Überhöhtes Tempo: Motorradfahrer in Dortmund schwer verletzt

Dortmund. Zu hohe Geschwindigkeit führte erneut zu einem Unfall in Dortmund. Ein Motorradfahrer verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie schnell zu hohe Geschwindigkeit zu einem Unfall führen kann, ist an einem Unfall in Dortmund wieder deutlich geworden. Diesmal hat es einen Motorradfahrer erwischt.

Laut Polizei fuhr ein Motorradfahrer am Mittwochabend (5. Oktober) gegen 18.50 Uhr auf der Zeche-Norm-Straße in Dortmund mit überhöhtem Tempo und überholte in einer Linkskurve ein Auto. Dabei hatte der 17-Jährige aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verloren und stürzte. Der schwer verletze Mann wurde von den gerufenen Rettungskräften versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. (red.)

