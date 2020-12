Lkw-Unfall auf der B1 – 450 Liter Diesel ausgelaufen

Einsatzkräfte bergen die zerstörte Zugmaschine. Ein Lkw ist am Montagmorgen auf der Bundesstraße 1 in Dortmund verunfallt. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Dortmund. Ein Lkw lag am Montagmorgen auf der B1 in Dortmund quer. Zwei der drei Spuren sind wieder befahrbar. Die Arbeiten dauern bis zum Nachmittag.

Auf der B1 in Dortmund zwischen Aplerbeck und Stadtkrone Ost haben sich am Montagmorgen längere Staus gebildet. Grund dafür ist ein Unfall mit einem Lkw, der umgekippt war und quer auf der Fahrbahn in Richtung Bochum lag. Kurz nach 8 Uhr hat die Polizei eine der drei Fahrspuren wieder freigegeben. Seit kurz vor 11 Uhr ist auch der zweite Fahrstreifen wieder befahrbar. Die dritte bleibt bis voraussichtlich 16 Uhr gesperrt.

Die Polizei Dortmund teilt mit, dass das Fahrzeug auf Höhe des Hauptfriedhofs gegen 2.35 Uhr ungebremst gegen einen Baum gefahren sei. Dabei kippte die Zugmaschine, an der kein Anhänger hing, um. Durch die Wucht des Aufpralls sei einer der beiden Fahrzeugtanks abgerissen, heißt es in einer Meldung der Dortmunder Feuerwehr.

Lkw-Unfall auf B1 – Fahrer schwer verletzt

Aus dem Tank des Lkw sei Diesel „in großen Mengen“ ausgelaufen, wie die Polizei mitteilt. Davon hätten sich 450 Liter „auf der Fahrbahn verteilt bzw. sind ins Erdreich eingesickert“. Ein Baum sei für die Arbeiten gefällt worden.

Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Schon seit dem Morgen staute sich der Verkehr auf dem östlichen Stück der B1. Laut Straßen NRW kam es zwischenzeitliche zu Verzögerungen von bis zu 45 Minuten. Am Vormittag entspannte sich die Verkehrssituation.

