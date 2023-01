Unfall in Dortmund: Vier Verletzte und großer Sachschaden

Auf der Kreuzung der Straßen Am Nocken und Lütge Vöhde in Dortmund kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 67.000 Euro.

Dortmund. Bei einem Verkehrsunfall in Dortmund sind vier Personen verletzt worden. Durch den Aufprall wurde ein Wagen gegen ein weiteres Auto geschleudert.

Bei einem Verkehrsunfall in Dortmund am Silvesterabend sind vier Personen verletzt worden. Ein 30-Jähriger aus Friedewald war gegen 18.40 Uhr mit seinem Skoda auf der Straße Am Nocken in Richtung Norden unterwegs. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß mit dem VW eines 37-jährigen Dortmunders, der auf der Lütge Vöhde in Richtung Osten unterwegs war.

Der Wagen des Dortmunders wurde durch den Aufprall gegen ein vor einer Garage geparktes Auto geschleudert, das daraufhin gegen die angrenzende Hauswand krachte. Durch die Trümmerteile wurde ein weiteres Auto beschädigt. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer sowie ihre jeweiligen Beifahrerinnen (33 und 36, beide aus Dortmund) leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. An der Unfallstelle kam es bis circa 20 Uhr zu Sperrungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 67.000 Euro. (red)

