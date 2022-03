Unfall in Dortmund: Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Am Freitagnachmittag kam es im Dortmunder Nordwesten zu einem schweren Unfall, die beiden Insassen verletzten sich lebensgefährlich.

Dortmund. Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Dortmund haben sich zwei Personen lebensgefährlich verletzt. Die Straße bleibt vorerst gesperrt.

Bei einem schweren Unfall auf der Straße Königsheide im Dortmunder Nordwesten sind am Freitagnachmittag eine Frau und ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war der Wagen in einer Linkskurve aus bislang noch ungeklärten Umständen von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und hatte Feuer gefangen.

Gegen 14 Uhr sei der Unfall in einer Linkskurve knapp hinter der Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal passiert, erklärte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Die Frau und der Mann verletzten sich bei dem Crash lebensgefährlich, der Wagen geriet in Brand - brannte aber nicht aus. Zwei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz.

Polizei Dortmund sperrt die Straße - Unfallursache noch unklar

Die Polizei sperrte die Kreuzung Königsheide/Brambauer Zechenstraße sowie die Königsheide kurz vor der Brücke in anderer Fahrtrichtung. "Unser Unfall-Aufnahmeteam ist seit 15.30 Uhr vor Ort und braucht etwa drei Stunden", teilte der Sprecher gegen 17 Uhr mit, die Unfallursache sei noch unklar. Er bat darum, den Bereich vorerst zu umfahren.

