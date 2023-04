Kollision Unfall mit Pkw und Straßenbahn: Vier Verletzte in Dortmund

Dortmund. Bei einem Abbiegeunfall sind in Dortmund eine Straßenbahn und ein Pkw kollidiert. Laut Polizeiangaben war die Tram bei „Grün“ gefahren.

Bei einem Zusammenstoß von einer Straßenbahn und einem Pkw sind in Dortmund vier Menschen, zwei Erwachsene und zwei Kinder, leicht verletzt worden. Zu der Kollision kam es nach Polizeiangaben am Montag um kurz nach 14 Uhr an der Kreuzung Gut-Heil- und Münsterstraße (B54). Die Straßenbahn habe grünes Licht gehabt. Der Pkw sei verbotenerweise von der Münsterstraße auf die Gut-Heil-Straße abgebogen.

Die B54 musste nach dem Unfall in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden. Nach einer Stunde konnten die Fahrbahnen wieder freigegeben werden. Die Verletzten wurden sicherheitshalber in Krankenhäuser gebracht. In der Straßenbahn kamen laut Feuerwehr weder der Fahrer noch die Fahrgäste zu Schaden. Durch den Unfall kam es kurzfristig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (red)

