Auto rast in Dortmunder Rewe-Markt – Fahrer wohl zu schnell

Dortmund. Voller Wucht ist ein Mann (37) mit seinem BMW in den Eingang des Rewe-Center West an der Rheinischen Straße gekracht. Der Sachschaden ist hoch.

Krasser Unfall auf der Rheinischen Straße im Dortmunder Unionviertel: Ein Mann (37) aus Iserlohn ist am frühen Dienstagmorgen in den Eingang zum Rewe-Center West gekracht. Der Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Der Schaden an Auto und Gebäude ist hoch.

Zeugen berichten, der Iserlohner sei gegen 5.20 Uhr aus der abschüssigen Möllerstraße kommend zu schnell um die Kurve auf die Rheinische Straße abgebogen. Dort habe er die Kontrolle über seinen BMW verloren. In vollem Tempo krachte er in den Gebäudeeingang. Erst nach einigen Metern sei er komplett im Gebäude zum Stehen gekommen. Außer dem Fahrer gebe es keine Verletzten, heißt es – wohl auch wegen der frühen Uhrzeit.

Der Schaden an Gebäude und Auto sei mit 200.000 Euro sehr hoch, schreibt die Polizei. Der Eingang (ein vorgelagerter Raum mit Blumenladen und Einkaufswagen) war mit Trümmern übersät. Die Ermittlungen laufen.

Die T-Kreuzung gilt als kritisch: Oft schneiden Autos die Kurve und geraten auf die Nebenspur der zweispurigen Richtungsfahrbahn. Das Tempo (von der abschüssigen Möllerstraße kommend) ist oft hoch, um es noch bei Grün zu schaffen. Direkt hinter der Kurve liegt zudem die Parkplatz-Einfahrt.

