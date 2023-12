Unterkunft für Geflüchtete: Start mit weniger Flüchtlingen

Dortmund. In der Landesunterkunft in Dortmund-Oespel sollen anfangs nur um die 100 bis 150 Geflüchtete unterkommen. Möglich wären bis zu 400 Menschen.

Anfang Januar 2024 sollen die ersten Menschen in die Geflüchteten-Unterkunft des Landes NRW in Dortmund-Oespel einziehen. In einem Ibis-Hotel nahe der A45 können bis zu 400 Menschen unterkommen. Doch am Anfang sollen zwischen 100 und 150 Geflüchtete dort eine vorübergehende Bleibe finden. Das gab Heinrich Böckelühr, Regierungspräsident der Bezirksregierung Arnsberg, nun in Dortmund bekannt.

Die Stadt zählt bei der Betreuung der Menschen auch auf Ehrenamtler. „Ehrenamtliches Potential ist da: Viele Dortmunderinnen und Dortmunder wollen dabei mithelfen, dass die Menschen in der Stadt gut ankommen – auch, wenn sie nur eine begrenzte Zeit hier bleiben“, so Jörg Süshardt, Leiter des Dortmunder Sozialamts.

Ehrenamtliche Angebote der Dortmunder für die Geflüchteten gefragt

Die Dortmunder können in wie auch außerhalb der Landeseinrichtung helfen, so Süshardt. Zum Beispiel mit Sprachangeboten und schulähnlichen Angeboten für die Kinder und Jugendlichen. Außerhalb der Einrichtung seien Sportvereine gefragt und generell so genannte „tagesstrukturierende Maßnahmen“, auch für die Erwachsenen. Interessierte könnten sich ans Lütgendortmunder Integrationsbüro „Lokal willkommen“ wenden, das vor Ort ist.

Die Menschen, die in die Landesunterkunft kommen, werden 1:1 auf die Zuweisungsverpflichtung der Stadt Dortmund angerechnet. Ein Vorteil für die Stadt, die so weniger Menschen in den stadteigenen Unterkünften aufnehmen muss.

Verstimmung zwischen Stadt Dortmund und dem Land

Der Vertrag mit dem Land NRW für die Einrichtung in dem Ibis-Hotel läuft zunächst für fünf Jahre.

Im Vorfeld hatte es Verstimmungen zwischen Land und Stadt hinsichtlich der Kommunikation des Landes NRW gegeben. Die zuständige Ministerin Josefine Paul (Grüne) hatte im September in einer Ausschusssitzung des Landtags von einer geplanten Einrichtung gesprochen - und damit für Irritationen in Dortmund gesorgt: Man habe das erst öffentlich machen wollen, wenn die Sache konkret sei und „nicht informieren über etwas, das womöglich gar nicht kommt“. Das Verfahren und seine Kommunikation sei „ein Stück aus dem Tollhaus“, so Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) damals.

