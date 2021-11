Verdacht auf Schwarzarbeit - Zoll nimmt elf Männer fest

Der Zoll hat auf einer Baustelle in Dortmund elf Männer festgenommen. Es besteht der Verdacht auf Schwarzarbeit. (Symbolfoto)

Dortmund. Der Zoll hat in Dortmund elf mutmaßliche Schwarzarbeiter auf einer Baustelle erwischt. Ein paar der Arbeiter versuchten noch, sich zu verstecken.

Bei der Kontrolle einer Baustelle in der Dortmunder Innenstadt hat der Zoll elf mutmaßliche Schwarzarbeiter erwischt. Einige von ihnen hätten bei der Kontrollaktion in der vergangenen Woche noch versucht, sich zu verstecken, berichtete das Hauptzollamt Dortmund am Dienstag.

Die Festgenommenen waren zwischen 24 und 63 Jahren alt und kamen aus Südosteuropa. Einen gültigen Aufenthaltstitel, der ihnen eine Erwerbstätigkeit in Deutschland erlaubt, hatten sie nicht.

Ermittlungen auch gegen den Arbeitgeber

Der Zoll leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts ein. Auch gegen den Arbeitgeber der Beschuldigten wird ermittelt. Ihn erwarten Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung.

Die Überprüfung der Baustelle fand im Rahmen der landesweiten „Aktionstage zur Bekämpfung von Schwarzarbeit“ statt. Der Zoll hatte schon einmal im Oktober 2020 auf der Baustelle kontrolliert. Auch zu diesem Zeitpunkt hatte es Festnahmen gegeben. (dpa)

