Wilde Verfolgung durch Dortmund – Fahrer wird zum Beifahrer

Dortmund. Wilde Verfolgungsjagd durch Dortmund: Ein Motorradpolizist wollte einen BMW anhalten – aber der gab plötzlich Vollgas. Der Fahrer hatte "Panik".

Bei dieser Polizeikontrolle kam ziemlich viel zusammen: Die Dortmunder Polizei hat am Montagabend einen jungen Mann (22) durch Lanstrop verfolgt. Aber am Ende saß nicht mehr er selbst hinterm Steuer des BMW, sondern seine Freundin.

Gegen 16.15 Uhr sei der BMW einem Motorradpolizisten auf der Lüserbachstraße aufgefallen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Er habe dem jungen Mann ein "Anhaltezeichen" gegeben – und der BMW-Fahrer deutete tatsächlich an, das Auto stoppen zu wollen. Aber dann gab er Vollgas.

Kontrolle in Dortmund: BMW-Fahrer gibt Vollgas

Die wilde Verfolgungsjagd startete an der Deponie. Der BMW raste er mit "sehr hohem Tempo" durch die Straßen, heißt es weiter. Dabei sei der Wagen auch in den Gegenverkehr geraten: Mehrere Autos mussten ausweichen oder scharf bremsen, um Frontalzusammenstöße zu verhindern.

Über den Nordbruch führte die Flucht weiter Richtung Lünen. Der Motorradpolizist verlor den BMW kurz aus den Augen. Auf der Horstmarer Straße fand er den Wagen wieder. Er hatte gestoppt – und am Steuer saß nicht mehr der junge Mann, sondern seine vorherige Beifahrerin (21).

Plätze getauscht – aber beide standen unter Drogen

Die beiden hatten die Plätze getauscht. Als Grund gab der Fahrer an, dass er in Panik geflüchtet sei – er habe keinen Führerschein und sei noch in der Fahrschule. Jetzt habe er Angst, den Führerschein gar nicht erst zu bekommen. Zurecht: Die Polizei informiert natürlich die Führerscheinstelle über das strafbare Verhalten des Mannes.

Zum Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu kommen weitere Vergehen dazu. Die Polizei listet auf:

Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen

durch grobes und rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen grob verkehrswidriges und rücksichtslose Fortbewegen zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit ( verbotenes Rennen , § 315d Straßenverkehrsordnung)

, § 315d Straßenverkehrsordnung) Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Letzteres gelte auch für die junge Dortmunderin, die am Ende am Steuer saß, schreibt die Polizei. Beide Drogenschnelltest waren positiv.

Während der Kontrolle des BMW hielten auch zwei Autofahrer (28, 53) an. Sie meldeten sich als Zeugen bei der Polizei und gaben an, den waghalsigen Fahrstil des Fahrers gesehen zu haben und gefährdet worden zu sein. Die Aussagen der Dortmunder fließen in die Ermittlungen ein.

