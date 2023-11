Mit Schnee, Eis und Glätte auf den Straßen ist am Mittwoch noch weiter zu rechnen, obwohl die Winterdienste auf den Autobahnen und in den Städten im Einsatz sind. (Symbolbild)

Winterwetter Verkehrschaos in Dortmund: Eis und Schnee sorgen für Glätte

Dortmund. In Dortmund hat das Winterwetter am Mittwochmorgen zu Verkehrsunfällen geführt. Mit Schnee und Eis ist weiter zu rechnen. Das rät die Polizei.

In den Morgenstunden gab es in Dortmund am Mittwoch, 29. November, bereits zahlreiche Verkehrsunfälle aufgrund von Schnee und Glätte.

Auf der A1 bei Volmarstein und im Westhofener Kreuz und auf der A 43 bei Witten-Herbede gab es Unfälle mit Sachschaden. Auf der Westhofener Straße (Holzen) stand ein Lkw quer. Zudem gab es Auffahrunfälle, bei denen die Autofahrerinnen und -fahrer sehenden Auges in ein stehendes Auto oder gegen einen Ampelmast rutschen. Laut Polizei sei jedoch die Zahl dieser Unfälle angesichts der glatten Straßenverhältnisse nichts außergewöhnliches.

Verkehrschaos in Dortmund: Busse kamen nicht weiter

Die Wetterlage hatte auch Folgen für den öffentlichen Nahverkehr: So war am frühen morgen gegen 6.30 Uhr die Kirchhörder Straße vereist. Vier Busse kamen deshalb nicht nicht weiter.

Mit Schnee, Eis und Glätte auf den Straßen ist weiter zu rechnen, obwohl die Winterdienste auf den Autobahnen und in den Städten im Einsatz sind. Die Dortmunder Polizei bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, ihr Tempo anzupassen, mit ausreichend Abstand und ausschließlich mit Winterreifen zu fahren: "Fahren Sie vorsichtig. Wer langsamer fährt, kommt heute schneller an." Wer kann, sollte darüber hinaus von Zuhause aus arbeiten. (red)

