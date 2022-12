Verkehrskontrolle in Dortmund: Polizisten schießen viermal

Dortmund/Essen. Bei einer Verkehrskontrolle in Dortmund flüchteten zwei junge Essener in ihrem Wagen. Die Polizei gab vier Schüsse ab. Die Ermittlungen laufen.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag wollte die Polizei in Dortmund ein Auto anhalten. Die Beamten hatten vor, das Fahrzeug und seine Insassen gegen 2.30 Uhr im Bereich der Leopoldstraße zu kontrollieren.

Nachdem die Polizeibeamten ihr Fahrzeug verlassen hatten, missachtete der Fahrer des Wagens die Anhalteaufforderung der Beamten und fuhr weiter. In dieser Situation kam es zu einer Schussabgabe durch die Polizeibeamten. Auf Nachfrage erklärte die Pressestelle der zuständigen Staatsanwaltschaft Dortmund, dass vier Schüsse abgegeben wurde.

Warum geschossen wurde und was sich genau vor Ort ereignete, ist Gegenstand der Ermittlungen: „Es wird aktuell geprüft, ob die Schussabgabe rechtmäßig war.“

Die Insassen des geflüchteten Fahrzeugs konnten kurze Zeit später an der Hövelstraße in Dortmund in ihrem Fahrzeug angetroffen werden. „Das Fahrzeug wurde viermal durch die Schüsse getroffen und ist nun sichergestellt“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Der 18-jähriger Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer kommen beide aus Essen. Sie wurden vorläufig festgenommen werden. Niemand wurde verletzt. Aus Neutralitätsgründen ermittelt in diesem Fall die Polizei Recklinghausen.

