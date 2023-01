Feuerwehr Dortmund: In der Silvesternacht ist ein Auto nach missglücktem Feuerwerk abgebrannt. (Symbolbild)

Silvesternacht Verunglücktes Feuerwerk: Auto in Dortmund brennt aus

Dortmund. In Dortmund hat eine umgefallene Feuerwerksbatterie ein Auto und eine Hecke in Brand gesteckt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.

Das neue Jahr beginnt mit Flammen: In Dortmund ist ein Auto ausgebrannt. Ursache ist eine umgefallene Feuerwerksbatterie. Die Polizei sucht nach drei Verdächtigen.

Laut der Dortmunder Polizei sollen drei Männer in der Silvesternacht mutmaßlich ein Feuer verursacht haben. Gegen kurz nach Mitternacht fing eine acht Meter lange Hecke an der Kreuzung "In der Liethe/Deitertstraße" Feuer, nachdem eine Feuerwerksbatterie umgefallen war und die Hecke entzündet hatte.

Feuer in Dortmund: zwei Autos und eine Hecke betroffen

Die Flammen sprangen auf ein Auto über. Der Wagen und große Teile der Hecke brannten komplett aus. Das Feuer beschädigte zudem ein weiteres, dort geparktes Auto. Eine Frau sprach die Männer nach dem Vorfall an.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Sowohl die mutmaßlichen Verursacher, als auch die Frau, die die Männer ansprach, sollen sich bei der Polizei melden. Außerdem bittet die Behörde um Hinweise aus der Bevölkerung unter der 0231/132-7441. (red)

