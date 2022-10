Kopfüber in der Zugmaschine: Wer wissen will, wie sich ein schwerer Unfall anfühlt, kann es hier testen.

Selbsttest-Aktion Viele schwere Lkw-Crashs: So fühlt sich ein Unfall an

Dortmund. Nach vielen schweren Unfällen auf den Autobahnen um Dortmund bietet die Polizei jetzt eine Selbsttest-Aktion an – mit Überschlag und "Alkohol".

Nach viele schweren Unfällen in den vergangenen Wochen bietet die Autobahnpolizei Dortmund bald eine besondere Aktion an: Gemeinsam mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) baut die Dortmunder Behörde, die für alle Autobahnen in der Region zuständig ist, eine "Selbsttest-Station" auf.

Einige Autobahn-Unfälle der letzten Wochen:

Vom 17. bis 20. Oktober (9 bis 15 Uhr) zeigen Polizei und DVR, welche Gefahren auf der Autobahn lauern. Dafür werden auf dem Rastplatz Ryhnern-Nord an der A2 in Hamm ein Überschlagssimulator und ein Gurtschlitten aufgebaut. Auch eine Rausch-Brille zum Simulieren von Trunkenheit kann man testen. Der Lkw-Simulator sei europaweit einzigartig, heißt es.

Wie fühlt sich es sich an, wenn sich ein Fahrzeug überschlägt? Welche Kräfte wirken bei einem schweren Unfall auf den Körper? Wie wichtig ist es, angeschnallt zu sein? Diese und weitere Fragen beantworten die Fachleute bei der Verkehrssicherheitsberatung.

Der DVR hat zwar vor allem Berufskraftfahrende im Blick – aber für die Selbsttest im Simulator sind explizit alle Autofahrerinnen und Autofahrer eingeladen.

