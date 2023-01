Vier Verletzte an Dortmunder Kreuzung - Autofahrer geflohen

Unfall in Dortmund: An einer Kreuzung haben sich bei einem Unfall vier Menschen schwer verletzt.

Dortmund. Beim Abbiegen hat ein Unbekannter einen Unfall in Dortmund-Berghofen verursacht und war geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach dem Verursacher.

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer am Dienstag einen Unfall an einer Dortmunder Kreuzung verursacht. Er selbst ist unverletzt geflohen - schwer verletzt wurden hingegen vier andere Menschen.

Wie die Dortmunder Polizei mitteilte, fuhr ein 49-Jähriger um 17.15 Uhr im Stadtteil Berghofen auf der Wittbräucker Straße in Richtung Osten. Als er an der Kreuzung Wittbräucker Straße/Berghofer Straße stand, kam dem 49-Jährigen ein dunkler Kombi entgegen. Der Kombi bog aus der Wittbräucker Straße nach links auf die Berghofer Straße ab und übersah den Wagen des 49-Jährigen. Der konnte zwar mit einem schnellen Manöver noch auf eine Verkehrsinsel ausweichen, doch prallte er dabei in das Auto eines 57-Jährigen.

Fahrerflucht in Dortmund: Vier Menschen schwer verletzt

Der Fahrer des dunklen Kombi fuhr einfach weiter und flüchtete von der Kreuzung. Bei dem Unfall verletzten sich die Beifahrerin des 49-Jährigen, der vom Manöver getroffene 57-Jährige und seine 30-jährige Beifahrerin sowie eine weitere 50-jährige Dortmunderin. Die Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von cirka 6.000 Euro.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Fahrer des dunklen Kombi machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0231/132-3321 entgegen.

