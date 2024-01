Vier Wohnungen brennen in Dortmund – Fassade Schuld?

Breiteten sich die Flammen über die Fassade aus? Die Dortmunder Feuerwehr musste am Dienstag einen Brand in vier Wohnungen löschen.

Dortmund. Ein Balkonbrand in der Dortmunder Nordstadt hat am Dienstag auf vier Wohnungen übergegriffen – womöglich über einen Spalt oder die Dämmung.

Großbrand 200 Meter Luftlinie von der Feuerwache 1 entfernt: Die Dortmunder Feuerwehr war am Dienstagnachmittag an der Uhlandstraße im Einsatz. In einem der großen Wohnblöcke am Keuningpark hatte ein Feuer auf mehrere Wohnungen übergegriffen. Die Rauchentwicklung war enorm.

Das Feuer sei vermutlich auf dem Balkon im Erdgeschoss ausgebrochen, erklärt Feuerwehrsprecher Matthias Kleinhans. Die Flammen breiteten sich aber nicht nur in die Parterre-Wohnung aus, sondern griffen auch auf die Wohnungen im erste, zweiten und dritten Stock über – vermutlich über die verblendete Fassade.

Feuer in Dortmund: Breiteten sich Flammen über Fassade aus?

"Wir wissen noch nicht, wie sich die Flammen ausgebreitet haben, über einen Spalt oder Dämmung vielleicht", erklärt Kleinhans. Die Fenster seien durch die Hitze geborsten, so drangen die Flammen auch nach innen. Ein Baufachberater wurde dazugezogen. Zudem kontrollierte die Feuerwehr die Fassade mit einer Wärmebildkamera, um sicherzugehen, dass alle Glutnester gefunden sind. Das Feuer selbst sei schnell gelöscht gewesen, so Kleinhans. Die Nachlösch- und Kontrollarbeiten dauern vermutlich bis in den Abend.

Im Feuerwehr-Bus wärmten sich einige der Bewohnenden der vier betroffenen Wohnungen auf. Die Wohnungen sind vorerst unbewohnbar. Eine Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der genaue Schaden steht noch nicht fest.

