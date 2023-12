In Dortmund-Wambel ist es zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Zur Rettung des 42-jährigen Opfers kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Arbeitsunfall Von Lkw überfahren: Lebensgefährlicher Unfall in Dortmund

Dortmund. Auf einem Firmengelände in Dortmund-Wambel ist ein Mitarbeiter von einem Lkw überfahren worden. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

In Dortmund-Wambel ist es am Freitag, 1. Dezember, zu einem schweren Arbeitsunfall auf einem Firmengelände an der Hannöversche Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei Dortmund erlitt das Opfer lebensgefährliche Verletzungen als ein Lkw aus ungeklärter Ursache ins Rollen geriet und den 42-jähriger Lkw-Fahrer überfuhr.

Ein Notarzt habe den verletzten Fahrer gemeinsam mit anderen Rettungskräften versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Schwerer Arbeitsunfall in Dortmund: Feuerwehr beseitigt 200 Liter Öl

Auf Grund von Ermittlungsarbeiten wurde der Unfallort an der Hannöversche Straße zunächst abgesperrt und der Verkehr Richtung Wambel über die Juchostraße umgeleitet. Seit Mittag ist die Straße wieder frei.

Bei dem Unfall liefen außerdem rund 200 Liter Öl aus dem Dieseltank des Lkws aus. Für die Beseitigung wurde die Dortmunder Feuerwehr gerufen.

Lesen Sie auch:Streit in der City eskaliert: Dortmunder mit Messer verletzt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund