Vor 50 Jahren wurde der erste Abschnitt der DüBoDo eröffnet

Bochum. Die einen freuten sich vor 50 Jahren in Bochum, andere protestierten. Was wenige ahnten: Die Autobahn würde es – so wie geplant – niemals geben.

„Oberbürgermeister Fritz Claus und sein Wittener Kollege Friedhelm Ottlinger räumten den Sperrbock von der Fahrbahn, dann rollte die Ehrenkolonne ohne viel Aufwand über das jüngste Bochumer Autobahnteilstück, den ersten Abschnitt der Schnellstraße Düsseldorf – Bochum – Dortmund“, schreibt die Bochumer WAZ am 13. Dezember 1972.

Die Einweihung der DüBoDo in Bochum-Langendreer im Jahr 1975. Foto: Stadt Bochum / Stadt Bochum, Presseamt

Doch Freud und Leid lagen damals eng beieinander. Unter der Überschrift „Die Jungfernfahrt durch ein Spalier von Demonstranten“ berichtet die Zeitung auch: „Ein Stück weiter wartete ein Spalier von fast 200 Anliegern mit Transparenten: ‚Wo bleibt der Lärmschutz?‘ Sie brachten ins Bewusstsein, dass Straßenbau im dicht besiedelten Revier, wo immer er einsetzt, mit harten Opfern verbunden ist.“

Der Verkehr im Ruhrgebiet sollte entlastet werden

Das Ruhrgebiet verkehrstechnisch entlasten und einen schnellen Weg von Düsseldorf nach Dortmund schaffen wollten die einen. Das Mittel zum Zweck: Die „DüBoDo“. Ursprünglich vorgesehen war eine Streckenführung von Ratingen über Velbert und Hattingen bis in den Bochumer Süden. Bei Dahlhausen sollte die Autobahn das Ruhrtal überqueren und in Weitmar, um von hier aus nach Osten durch den Dortmunder Süden zu verlaufen. Die ehrgeizigsten Pläne sahen eine durchgehende Strecke von Düsseldorf bis letztendlich Kassel vor.

„Nur 1,5 Kilometer lang ist dieser Abschnitt, der am Montag dem Verkehr übergeben wurde“, berichtet die WAZ damals. „Ausgangspunkt ist das Bochum-Wittener Kreuz einige hundert Meter nördlich der Autobahnabfahrt Universitätsstraße. Die Rampe ist jedoch darüber hinaus schon bis zur Höfestraße aufgeschüttet.“

Mehr als nur eine Verbindung zwischen Städten

Die damals fertiggestellte Strecke , die die Autobahnen „Münster – Wuppertal“ (seit 1975: A 43) und „Sauerlandlinie“ (seit 1975: A 45) verbindet. Diese Strecke ist insgesamt rund zehn Kilometer lang und wurde 1975 komplett fertig.

Ein Foto der Einweihung der DüBoDo im Jahr 1975. Foto: Stadt Bochum / Stadt Bochum, Presseamt

„Die DüBoDo stapelt, bei Licht besehen, reichlich tief. Sie wird mehr als eine Städte-Schnellverbindung Düsseldorf – Bochum – Dortmund. Mit ihrer Anbindung an die fast vollendete Autobahn Ruhrgebiet – Kassel wird sie Glied einer Fernverbindung.“ So schätzte die Bochumer WAZ damals die zukünftige Bedeutung der Strecke ein.

DüBoDo blieb Flickenteppich

Tatsächlich blieb die „DüBoDo“ ein Flickenteppich, nur einzelne Teilstücke der heutigen A 44 wurden letztlich fertiggestellt. Auch in Bochum wurden nicht alle Pläne umgesetzt. Die WAZ schrieb 1972: „Bis 1974 soll die Verbindung bis zur Stadtautobahn fertiggestellt sein. Am 12. Dezember wird außerdem die Autobahnauffahrt in Herbede für den Verkehr freigegeben. An sie soll später die verlängerte Königsallee angebunden werden.“

Von einer verlängerten Königsallee, die bis zur Autobahnauffahrt Witten-Herbede reicht, ist heute nichts zu sehen. Allerdings wird fast 50 Jahre später der Plan, eine Verbindung zur Bochumer Stadtautobahn zu schaffen, doch noch konkret: Die Bochumer „Querspange“, die die Stadtautobahn A 448 mit der A 44 verbindet, wird im Moment fertiggestellt und soll im kommenden Jahr vollendet sein. Damit werden einige Teile der totgesagten „DüBoDo“ auf Bochumer Gebiet, in einem kleinen Maßstab, viele Jahre später doch noch umgesetzt.

„Der Abschnitt der ehemaligen DüBoDo zwischen den Kreuzen Bochum/Witten und Dortmund/Witten ist heute an die neue Südumgehung von Bochum, die A 448, angeschlossen und bildet nun eine durchgehende Strecke vom Autobahndreieck Bochum-West (Kreuz mit der A 40) über das Kreuz Bochum/Witten (Kreuz mit der A 43) bis zum Kreuz Dortmund/Witten (Kreuz mit der A 45)“, erläutert Anton Kurenbach von der Autobahn GmbH des Bundes. „Diese Verbindung bietet dem Verkehrsteilnehmer damit eine Alternativeund entzerrt den Verkehr im östlichen Ruhrgebiet.“

Streckenabschnitt wird bald umbenannt: Erst DüBoDo, dann A 44, bald A 448

In diesem Zuge steht nach fast 50 Jahren auch eine Umbenennung des Streckenabschnitts an. Im Moment wird das ehemalige DüBoDo-Stück noch als A 44 geführt. Anton Kurenbach: „Das wird sich mit der Fertigstellung der Arbeiten an der A 448 ändern: Dann wird die Strecke vollständig in A 448 umbenannt. Dies wird voraussichtlich im kommenden Jahr erfolgen.“

Ein Foto vom Bau der Autobahn in Ümmingen. Foto: Stadt Bochum / Stadt Bochum, Presseamt

Begleitet wurde der Bau der damaligen DüBoDo von Anfang an von Protesten. Bürgerinitiativen, Umweltschützern und Anwohnern war die Autobahn ein Dorn im Auge. Bereits 1972 schreibt die WAZ zur Eröffnung des ersten Abschnitts: „39 Häuser mussten weichen, 139 ‚Straßenbauvertriebene‘, wie es Landesrat Dr. Fritz Hakelberg ausdrückte, benötigten eine andere Wohnung, genauer: 139 Familien. Und so manche Gebäude, die verschont blieben, stehen nun erdrückt am Fuße meterhoher Dämme, über die der Verkehr rollt, wie etwa im Bereich von Urbanusstraße, Westerbergstraße, entlang der Wittener Straße.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund