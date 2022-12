Gastronomie Müsli, Shakes und Co. – Café in Dortmunder City eröffnet

Dortmund. In der Dortmunder City hat ein neues Café eröffnet. Auf der Speisekarte stehen Shakes und Müsli. Was das „Knusperz“ sonst noch zu bieten hat.

Wer nicht jeden Tag das gleiche frühstücken will und gerne Neues ausprobiert, der sollte mal im „Knusperz“ vorbeischauen. Das Café hat Anfang Dezember neu in der Dortmunder City (Hohe Straße 37) eröffnet und bietet neben Müsli-Klassikern wie Bircher-Müsli auch aus den USA importierte Cornflakes in den verrücktesten Sorten. Dazu entscheiden sich Kundinnen und Kunden für die passende Milch – neben Vollmilch und fettarmer Milch können Veganer auch aus Hafer-, Soja- und Kokosmilch wählen. Mit Toppings wird die individuelle Müsli-Kreation dann abgerundet.

Auf ihrer Instagram-Seite betonen die Eigentümer aber: Das „Knusperz“ ist nicht nur ein Müsli-Laden – sondern eher eine Dessert- und Snackbar. Auch Kalorienbomben wie Waffeln, Donuts und riesige Milchshakes mit vielfältigen Toppings nach amerikanischem Vorbild stehen hier auf der Speisekarte. Alle Speisen werden auch zum Mitnehmen angeboten.

Wer es lieber herzhaft mag, für den hat das „Knusperz“ auch Sandwiches im Angebot – zum Beispiel das „Original NY Pastrami Sandwich“ mit warmen Röstbrot, Senfsauce, Pastramischinken, Essiggurken und Coleslaw-Salat.

Der Kaffee im „Knusperz“ stammt von der Rösterei „Cofi Loco“ aus Siegburg, die 100 Prozent fair gehandelten Kaffee röstet, berichten die Ruhrnachrichten.

Das „Knusperz“ ist keine Kette – bisher gibt es nur die Filiale in Dortmund.

„Knusperz“ in Dortmund – die wichtigsten Infos im Überblick:

Adresse: Hohe Straße 37, Dortmund

Hohe Straße 37, Dortmund Öffnungszeiten: montags bis freitags 8 bis 18 Uhr, samstags und sonntags 9 bis 18 Uhr

montags bis freitags 8 bis 18 Uhr, samstags und sonntags 9 bis 18 Uhr Kontakt: E-Mail: info@knusperz.de, Instagram: knusperz, Homepage: www.knusperz.de

