Warnstreik in Dortmund: Diese Linien fahren trotzdem

Dortmund. Im Zuge der Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft ver.di zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Für Fahrgäste des ÖPNV in Dortmund bedeutet dies, dass sämtliche Stadtbahn- und Buslinien der DSW21 (Dortmunder Stadtwerke AG) am 15. Februar nicht in Betrieb sind. Dies gilt von 3.30 Uhr bis ungefähr 1.30 Uhr in der Folgenacht. Auch die NachtExpress-Linien, die üblicherweise um 0.15 Uhr bzw. 0.45 Uhr von der zentralen Haltestelle „Reinoldikirche“ in alle Stadtteile starten, sind betroffen.

Stillstand auch in Nachbarstädten

Ebenso werden die von DSW21 betriebenen Buslinien in den Nachbarstädten Castrop-Rauxel (480, 481, 482 und NE 11) und Schwerte (430, 435 und NE 25) nicht fahren. Die gemeinsam mit der Vestischen betriebene ExpressBuslinie X13 (Dortmund – Waltrop – Datteln) entfällt ebenfalls vollständig.

Mehr aus Dortmund

Wie soll man da von A nach B kommen? Die Fahrgäste werden aufgefordert, sich rechtzeitig in der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) auf www.bus-und-bahn.de oder in der DSW21-App zu informieren.. Auch die Kunden-Center in „Petrikirche“, „Hörde Bahnhof“ und „Castrop Betriebshof“ bleiben zu.

Flughafen bleibt erreichbar

Aber halt! Es gibt auch eine gute Nachricht: Die H-Bahn und die Flughafen-Sonderlinien AirportExpress, AirportShuttle und 490 werden nicht bestreikt und verkehren wie gewohnt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund