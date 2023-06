Trinkwasser in Dortmund wird teurer: DEW21 zieht die Preise an.

DEW21 Wasser in Dortmund wird teurer – das erste Mal seit Jahren

Dortmund. DEW21 erhöht den Wasserpreis: Seit Langem ist Trinkwasser in Dortmund nicht teurer geworden – bis jetzt. So viel mehr müssen Haushalte zahlen.

"Investitionen in Trinkwasserqualität lassen Kosten steigen" – so leitet DEW21 ihre Mitteilung zur Wasserpreis-Erhöhung ein. Aber die Dortmunder Versorgerin rechnet auch vor, welche Mehrkostet jetzt auf die Menschen in Dortmund zukommen. Viel ist es laut DEW-Rechnung nicht.

Seit 2015 gab es keine Preiserhöhung mehr. Aber jetzt hat die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH keine Wahl mehr: "Vor dem Hintergrund der gestiegenen Anforderungen an Trinkwasseraufbereitung und Versorgungssicherheit, die mit deutlich höheren Investitionskosten verbunden sind, muss DEW21 nach fast neun Jahren die Trinkwasserpreise anpassen", schreibt das Unternehmen.

Klimawandel: Wasserwerke an der Ruhr mussten Millionen investieren

Auch der Klimawandel zollt Tribut: Starkregen mit hohen Ruhr-Pegeln, langen Hitzeperioden, NRW-Projekte wie "Reine Ruhr" – das alles treibe die Investitionskosten der Ruhr-Wasserwerke in die Höhe. In den letzten Jahren haben die Versorger 140 Millionen Euro in Wasserqualität und -aufbereitung gesteckt, schreibt DEW.

Deutschlandweit seien die Trinkwasserpreise in den vergangenen Jahren um über 5 Prozent gestiegen, heißt es. In Dortmund aber nicht. Jetzt sei DEW21 gezwungen, auf die "gestiegenen Investitionskosten zu reagieren".

Trinkwasser wird in Dortmund ab 1. Juli teurer – um 3,7 Prozen

Der Wasserpreis in Dortmund steigt ab 1. Juli 2023. Das mache eine Mehrbelastung von 3,7 Prozent, rechnet DEW vor. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus fallen also jährlich 14 Euro mehr an – für eine Mietwohnung 4 bis 7 Euro.

