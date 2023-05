Wasser marsch! – Die besten Wasserspielplätze in Dortmund

Dortmund. Spielplätze gibt's in Dortmund genug. Aber Wasserspielplätze? Auch hier hat die Stadt viel zu bieten – vom kleinen Geheimtipp bis zur großen Wasser-Oase. Auf diesen Wasserspielplätzen in Dortmund ist Abkühlung garantiert (Weg zur U-Bahn laut Google):

Wasserspielplätze im Dortmunder Revierpark Wischlingen:

ACHTUNG, WEGEN SANIERUNGSARBEITEN GESCHLOSSEN! Im Zuge der Arbeiten in den RVR-Revierparks wird auch an den Spielplätzen in Dortmund gewerkelt. Die grundsanierten Wasserspiele öffnen voraussichtlich Ende Juni wieder.

Diese Spielplätze sind definitiv einen längeren Ausflug wert! Bisher gab es eine Wasserspirale, in der vor allem kleinere Kinder unbeschwert planschen konnten. Für ältere Kinder gibt's ein großes Wasserrad mit mächtig viel Wasser. In der hohen Edelstahlrinne ist fast ein Vollbad möglich! Der Wasserabfluss zieht sich über mehrere Windungen durch die Böschung in den See. Superspannend! Auch das Wasser aus der Wasserspirale fließt in Matsch-Bereiche über. Wie die Spielbereiche nach der Sanierung genau aussehen ist laut Park-Sprecherin noch unklar.

für große und kleine Kinder

mehrere Bereiche

sauberes Wasser und Matsch-Ecken

Parkplätze, Toiletten, Gastro

Wasser an: Uhrzeiten noch unklar

Wasserspielplätze im Westfalenpark Dortmund:

Im Westfalenpark gibt es zwei offizielle Wasserspielplätze – aber auch mehrere Brunnen und Becken im ganzen Park verteilt. Besonders attraktiv sind die Wasserstellen im Rosengarten in der Nähe des Kleinkindspielplatzes. Das bekannteste "Spielwasser" ist der Tonnenteich auf dem Robinsonspielplatz: In großen Holzfässern kann man über den See schippern. Baden möchte man dort aber lieber nicht... Für kleinere Kinder gibt's auch eine Matschrinne auf dem Langnesespielplatz, der aber bald zur Renovierung geschlossen wird.

Wasser an: zu Parköffnungszeiten

für große und kleine Kinder

mehrere Bereiche

Parkplätze, Toiletten, Gastro

Google-Bewertungen "Robinson": 4,5 Sterne (692)

Privatspielplatz auf dem Schultenhof:

Kind matsch rum, Papa isst Kuchen: Der kleine Wasserspielplatz auf dem integrativen Dortmunder Schultenhof der Awo ist ideal für einen entspannten kurzen Ausflug. Es gibt eine Pumpe, eine spannende Steinrinne – und dahinter viel Wald. Auch Tiere gucken geht auf dem kleinen Bauernhof. Aber bitte: Wer hier spielt, sollte auch im Schultenhof-Café essen oder im Hofladen einkaufen!

Wasser an: immer

für große und kleine Kinder

wenige Parkplätze, Gastro, Toiletten

direkt am Wald

gut per Rad zu erreichen (Bolmke)

U-Bahn: 15 Minuten, Bus: direkt

Wasserspielplatz am Dortmunder Phoenixsee:

Der neueste Wasserspielplatz Dortmunds liegt am nordwestlichen Zipfel des Phoenixsees an der Hörder Hafenstraße. Hier können vor allem kleinere Kinder gut matschen. Viel geben die kleinen Rinnen und Becken zwar nicht her, aber für eine Abkühlung zwischendurch taugt der kleine Spielplatz allemal.

Wasser an:

kleinere Kinder

wenige Parkplätze, Gastro in der Nähe

U-Bahn: 7 Minuten

Google-Bewertungen: 4,3 Sterne (311)

Wasserspielplatz Pottenkamp in Berghofen:

Ein kleiner Geheimtipp unter Dortmunds Wasserspielplätzen liegt in Berghofen: Der Spielplatz am Pottenkamp macht Kinder mit einer langen Rinne glücklich, durch die das oben gepumpte Wasser gemütlich Richtung Lohbach plätschert.

Wasser an:

viel Schatten

U-Bahn: keine in der Nähe

Google-Bewertungen: 4,4 Sterne (110)

Spielplatz am Westenhellweg (Mönchenwordt):

Brunnen Stadtgarten:

Wasserspielplatz Kreuzstraße/Südwestfriedhof:

Dieser kleine Spielplatz ist super für Abkühlung zwischendurch, ein Schmuckstück ist es aber nicht. Stört Kinder das? Nein. Neben in paar Spielgeräten gibt es ein gepflastertes rundes Becken mit Wasserfontäne.

Wasser an:

große Wiese

U-Bahn: 2 Minuten

Google-Bewertungen: 4,6 Sterne (26)

Spielplatz Düsterstraße in Körne:

Wie im Kreuzviertel gibt es auch auf diesem Wohnviertel-Spielplatz ein gepflastertes Becken ähnlicher Bauart und ein paar Spielgeräte.

Wasser an:

U-Bahn: 6 Minuten

Google-Bewertungen: 4,1 Sterne (92)

Wasserspielplatz Am Birkenbaum in Brechten:

Das dritte Becken im Bunde: Das Wasserspiel in Brechten ist gleicher Bauart wie Kreuzstraße/Düsterstraße. Einen extra Ausflug ist der Spielplatz nicht wert, aber für die Kinder in der Gegend ist er toll! Allerdings fehlt Schatten.

Wasser an:

U-Bahn: 7 Minuten

Google-Bewertungen: 4,4 Sterne (85)

