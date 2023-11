Schloss Bodelschwingh Dortmund: Weihnachtsflair öffnet bald

Dortmund. Der „Weihnachtsflair“-Markt kommt am ersten Adventwochenende nach Schloss Bodelschwing. Es warten rund 100 Stände und eine märchenhafte Kulisse.

Er ist eine entspannte Alternative zu den trubeligen City-Weihnachtsmärkten: Auch in diesem Jahr findet am ersten Adventswochenende, vom 30. November bis zum 3. Dezember, der märchenhafte „Weihnachtsflair“-Markt auf Schloss Bodelschwingh statt. Beginnend mit der Eröffnung startet der Markt am Donnerstag um 15 Uhr. Der Aufbau hat bereits begonnen.

Auf einem Rundweg durch den Schlosspark könne Gäste rund 100 Stände besuchen. Außerdem werben die Veranstalter mit Kunstwerken und Überaschungen. Kulinarische Besonderheiten lassen sich auf der Terrasse der neu etablierten „Genussecke“ genießen - mit Blick auf die Kulisse des alten Wasserschlosses.

„Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh: Überraschungs-Gewinne für Kinder

Ein Erlebnispfad im „verwunschenen“ hinteren Teil des Schlossparks führt zur alten Mühle, die sich in ein lebensgroßes Knusperhäuschen mit hellen Lichtern verwandelt - direkt hinter einem Christbaum-Wäldchen gelegen. Als „Weihnachtsflair“-Mitbringsel können die Bäume aus dem Christbaum-Wäldchen am letzten Veranstaltungstag ab 17 Uhr zu einem vergünstigten Preis gekauft werden. Der Erlös kommt dem Verein „Kana“, der Dortmunder Suppenküche zu Gute.

Auf einem Rundweg durch den Schlosspark könne Gäste rund 100 Stände besuchen. Foto: © Verena Huske

An dem Knusperhäuschen warten auch der Weihnachtsmann im Pferdeschlitten und - dieses Jahr zum ersten Mal - ein großer Sack voll goldener Wunschnüsse, in dem sich einige Überraschungs-Gewinne für Kinder verbergen.

Zu gewinnen gibt es beispielsweise Eintrittskarten fürs Kinder- und Jugendtheater Dortmund oder Gutscheine für die Eislaufbahn im Revierpark Wischlingen.

„Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh hat Tradition

Der „Weihnachtsflair“-Markt findet in diesem Jahr zum siebten Mal statt und hat bereits Tradition: „Unser ganzes Team arbeitet mit großer Freude und kreativen Ideen daran, den Schlosspark in ein Wintermärchen zu verwandeln,“ so Baronin Mireta zu Knyphausen.

Das weihnachtlich geschmückte Areal biete so manchen „Hingucker“, darunter auch viele regionale und in handwerklicher Tradition entstandene Produkte.

Der „Weihnachtsflair“-Markt in Dortmund findet in diesem Jahr zum siebten Mal statt. Foto: © Falko Wübbecke

So finden sich auf dem „Weihnachtsflair“-Markt neben Dekoration und festlichem Weihnachtsschmuck beispielsweise auch Kerzen und Bienenwachsprodukte aus einer Familienimkerei, oder handgemachte Seifen aus nachhaltigen Inhaltsstoffen. An einigen Ständen gibt es Mode und hochwertige Stoffe - darunter Webwaren vom Webstuhl und Alpaka-Wollprodukte.

„Weihnachtsflair“-Markt: Zimtschnecken und handgebrannte Mandeln aus dem Kupferkessel

Ein paar Schritte entfernt, warten Glühwein, Glühgin und allerlei besondere Getränke wie Kaffee im Handaufguss auf die Gäste. Hier finden sich auch allerlei Gewürze, die Stollen-Leckereien des Backhaus Liese, Zimtschnecken und handgebrannte Mandeln aus dem Kupferkessel. Fleisch- und Fischliebhaber kommen ebenfalls mit geräucherten Spezialitäten aus der Region auf ihre Kosten.

Öffnungszeiten:

Donnerstag: 15 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag: 12 bis 20 Uhr

Sonntag: 12 bis 18 Uhr

Eintritt:

Tagestickets kosten 14 Euro, Kinder bis zum 15. Lebensjahr haben kostenfreien Eintritt

Die Tageskasse ist an allen Veranstaltungstagen geöffnet. Ein vorübergehender Einlassstopp ist je nach Besucheraufkommen möglich

Vorverkaufskarten über Eventim sind bereits ausverkauft

