Weihnachtsmarkt Dortmund mit 2G: Das müssen Besucher wissen

In wenigen Tagen startet der Weihnachtsmarkt in Dortmund: Diese Regeln müssen Besucher dann beachten.

Dortmund. Der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist im Jahr 2021 nach der Corona-Pause zurück. Welche Corona-Regeln gelten und wann geht es los? Die Übersicht.

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt meldet sich im Jahr 2021 zurück. Ab dem 18. November öffnen die Buden in der Dortmunder Innenstadt.

Doch welche Corona-Regeln gelten dann auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt? Und wie sollen diese kontrolliert werden?

Wir haben die wichtigsten Informationen für Besucher des Dortmunder Weihnachtsmarktes zusammengefasst.

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist im Jahr 2021 zurück. Nach der Corona-Zwangspause dürfen sich die Besucher und Besucherinnen auf eine neue Ausgabe der Dortmunder Weihnachtsstadt freuen. Wann geht es los? Auf welche Attraktionen dürfen sich die Gäste freuen? Hier gibt es die Übersicht:

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt?

Ursprünglich sollte der Dortmunder Weihnachtsmarkt mit der 3G-Regel und stichprobenartigen Kontrollen durchgeführt werden. Wenige Tage vor dem Start allerdings wurden die Regeln noch einmal verschärft.

Dortmunder Weihnachtsmarkt mit 2G: Stadt spricht von "umfassenden Kontrollen"

Wie die Stadt Dortmund mitteilt, gilt nun die 2G-Regel. Zudem kündigt die Stadt "umfassende Kontrollen" an. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll jeder Besucher oder jede Besucherin, die einmal kontrolliert wurde, ein Bändchen erhalten. Kontrollen sollen einmal stichprobenartig stattfinden und an den Verkaufsständen. Wer sich nicht an die Regeln hält, müsse ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro zahlen.

Lesen Sie hier: 2G-Weihnachtsmarkt in Duisburg – bald auch mit Maskenpflicht

Wann fängt der Dortmunder Weihnachtsmarkt an?

"Vom 18. November bis zum 30. Dezember 2021 begrüßt Sie die Dortmunder Weihnachtsstadt", schreibt der Veranstalter auf seiner Homepage. Dabei müssen Gäste folgende Öffnungszeiten des Dortmunder Weihnachtsmarktes beachten:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 10 bis 22 Uhr

Sonntag: 12 bis 21 Uhr

Ab dem 18. November öffnet der Dortmunder Weihnachtsmarkt wieder. Dann ist auch der Aufbau des großen Weihnachtsbaums abgeschlossen. Foto: Hans Blossey

Wie hoch ist der Dortmunder Weihnachtsbaum?

Als besondere Attraktion wird in diesem Jahr auch wieder der Dortmunder Weihnachtsbaum aufgebaut. "Der größte Weihnachtsbaum der Welt", wie der Veranstalter mitteilt. Der Baum ist 45 Meter hoch. Im vergangenen Jahr musste der Baum wieder abgebaut werden.

> Hintergrund: Ferien NRW 2022: Wie die Schulferien im nächsten Jahr liegen

Wie viele Bäume sind im Dortmunder Weihnachtsbaum?

Der Baum besteht aus 1.700 einzelnen Rotfichten, die nach Veranstalter-Angaben speziell im Sauerland dafür angepflanzt werden. Die Montage dauert rund vier Woche, erstmalig wurde der Baum im Jahr 1996 errichtet. 48.000 Leuchtelemente sorgen für die Weihnachtsstimmung. Der Engel an der Spitze ist ungefähr 200 Kilogramm schwer. Hier gibt es ein Video des Aufbaus.

Auch im Jahr 2021 steht er wieder auf dem Hansplatz: Der Dortmunder Weihnachtsbaum. Im Jahr 2020 musste er durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder zurückgebaut werden. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Dortmunder Weihnachtsmarkt: Hier gibt es ein Live-Bild

Wer Live einen Blick auf den Dortmunder Hansaplatz wagen möchte - also den zentralen Platz, auf dem der große Weihnachtsbaum steht - kann dies hier tun.

> Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte 2021: Was im Ruhrgebiet geplant ist

Wie viele Stände hat der Dortmunder Weihnachtsmarkt?

An rund 300 Ständen können die Besucherinnen und Besucher ab dem 18. November Weihnachtsgeschenke kaufen, Glühwein trinken oder auch eine Bratwurst essen. "Die Weihnachtsstadt bietet Programm, Stände und Unterhaltung für die ganze Familie", erklärt der Veranstalter.

Mit über 300 Ständen rechnen die Verantwortlichen des Dortmunder Weihnachtsmarktes im Jahr 2021. Im Jahr 2019 wurde auch ein Riesenrad aufgebaut. Foto: Hans Blossey

Was kostet der Glühwein auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt?

Wie Patrick Ahrens, Vorsitzender des Dortmunder Schaustellervereins Rote Erde erklärte, sollen die Preise im Vergleich zum Jahr 2019 stabil bleiben. "Das ist ein Dankeschön nach dieser langen Zeit, in der wir viel Solidarität erfahren haben", sagte Ahrens gegenüber den Ruhrnachrichten. Bedeutet also: Der Glühwein auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt kostet 3 Euro.

Was kostet der Glühwein auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt? Die Preise sollen im Vergleich zum Jahr 2019 stabil bleiben (Symbolbild). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Wie sieht die offizielle Weihnachtstasse des Dortmunder Weihnachtsmarktes aus?

Sicher ist, auch in diesem Jahr wird es zum Dortmunder Weihnachtsmarkt eine offizielle Weihnachtstasse geben. Wie sie genau aussieht, ist allerdings noch unklar. Der Preis liegt bei 2,50 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund