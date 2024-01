Weihnachtsmarkt Dortmund: Viele Besucher trotz Regens

Dortmund. Die Veranstalter sind zufrieden mit der Besucherzahl - vor allem nach Weihnachten - und haben eine wichtige Erkenntnis fürs nächste Mal gewonnen.

Die Veranstalter der Dortmunder Weihnachtsstadt 2023 ziehen eine positive Bilanz: Die Besucherzahlen waren im Soll und die Tage nach Weihnachten wieder sehr gut besucht. Trotz des vielen Regens. Über zwei Millionen Besucherinnen und Besucher, schätzt Patrick Arens, Vorsitzender des Schaustellervereins Rote Erde, kamen zum Dortmunder Weihnachtsmarkt mit dem Riesentannenbaum. Obwohl der Weihnachtsmarkt kürzer war als der im Vorjahr, liege die Besucherzahl auf dem Niveau des Vorjahres.

„Ohne den Regen an besuchsstarken Tagen hätten wir neue Tagesrekorde erreicht“, ist Patrick Arens überzeugt. „Vor allem die Essens- und Ausschankstände waren stark besucht, doch auch der Handel wurde gut angenommen.“ So knüpfe man an das Jahr davor an. Fast 300 Stände zählte die Dortmunder Weihnachtsstadt.

Viele Menschen nach Weihnachten auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt

Nach Weihnachten hätten wieder „überdurchschnittlich viele Gäste“ die Weihnachtsstadt besucht. Seit 2014 ist der Dortmunder Weihnachtsmarkt fünf Tage länger und geht bis nach dem Weihnachtsfest. „Der Großteil der Teilnehmer war sehr zufrieden“, so das Fazit von Patrick Arens.

Die gute Besucherzahl liege vor allem an der Rückkehr ausländischer Besucher. „Der internationale Reiseverkehr hat sich weiter erholt“, schätzt Rudi Isken die Lage ein. Er betreibt den Glühweinstand „Rudis Hütte“ an der Reinoldikirche. „Die organisierten Reisen per Bus haben zwar nicht wieder das Niveau von Vor-Corona erreicht, aber wieder merklich angezogen.“ Wie gehabt, zog es meist Niederländer nach Dortmund.

Lichterweihnachtsmarkt im Fredenbaumpark eine „attraktive Ergänzung“

Wieso die Niederländer nach Dortmund kämen, statt zu näher gelegenen deutschen Weihnachtsmärkten zu fahren, erklärt sich Patrick Arens mit Alleinstellungsmerkmalen, die der Dortmunder Weihnachtsmarkt seiner Ansicht nach hat. Der gelte als einer der größten und ältesten Europas.

Und da ist auch noch der monumentale Baum auf dem Friedensplatz. „Der große Weihnachtsbaum hat eine große Strahlkraft auf internationale Besucher“, verteidigt Arens das zuweilen kritisierte Dortmunder Weihnachtswahrzeichen. Der Dortmunder Weihnachtsbaum soll mit 45 Metern der größte der Welt sein. Der „Phantastische Mittelalter Lichterweihnachtsmarkt“ im Fredenbaumpark sei noch eine attraktive Ergänzung.

Der Dortmunder Riesenweihnachtsbaum ist das Wahrzeichen des Weihnachtsmarkts. Foto: Ralf Rottmann / Dortmund

Die Händler an der Katharinenstraße nahe des Bahnhofs hätten viele Bahnreisende unter den Besuchern gehabt. Das sei wohl auf das Deutschlandticket zurückzuführen.

Starttermin für den Dortmunder Weihnachtsmarkt 2024

Die wichtigste Erkenntnis für die Veranstalter war, dass besondere Angebote gefragt waren. Das Kinder- und Familienprogramm, das Kaspertheater, Konzerte und Kinderkarusselle seien sehr gut angekommen. Darauf wollen die Veranstalter in der Zukunft aufbauen.

Apropos Zukunft: Der Dortmunder Weihnachtsmarkt 2024 öffnet am 21. November 2024 - und damit zwei Tage früher als der Weihnachtsmarkt 2023. (red)

