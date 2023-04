Wer kennt diesen Mann? Polizei Dortmund sucht Schock-Anrufer

Polizeifahndung in Dortmund

Dortmund. Wer kann Hinweise zu diesem Mann geben? Die Dortmunder Polizei sucht ihn per Fahndungsfoto, weil er einen Senioren (73) betrogen haben soll.

Wer kennt diesen Mann? Nach einem erfolgreichen Schockanruf bei einem Senioren (73) in Dortmund sucht die Polizei den Verdächtigen mit einem Foto. Weil der Verdächtige auch in anderen Städten aktiv gewesen sein könnte, teilen auch die Behörden in Bochum, Duisburg, Hagen und Düsseldorf und anderen Revierstädten den Fahndungsaufruf der Dortmunder Polizei.

Wer kennt diesen Mann? Er soll in Dortmund einen 73-Jährigen um viel Geld betrogen haben. Foto: Polizei Dortmund

Die Tat liegt schon etwas zurück, aber das Foto wurde erst jetzt zur Veröffentlichung freigegeben. Die Dortmunder Polizei schildert den Fall so: Am 11. August 2022 bekam ein 73-Jähriger einen Anruf – von einem Mann, der sich als sein Sohn ausgab. Er erzählte seinem "Vater" das übliche Märchen vom schweren Unfall: Er habe eine Frau und ein Kind lebensgefährlich verletzt. Dann übernahm ein vermeintlicher Polizist das Telefonat. Er erklärte dem Senioren, dass sein Sohn nur gegen eine Kaution von 100.000 Euro freigelassen werde.

Schockanruf in Dortmund: Betrüger erzählen Unfall-Legende

Dann lotsten die Betrüger den Mann per Handy zu einem Abgabeort in Dortmund und erschlichen Gold, Schmuck und 10.000 Euro von ihm. Erst als es zu spät war, wurde dem betrogenen Senioren der Betrug bewusst.

"Diese widerliche und perfide Masche ist leider keine Seltenheit", schreibt die Polizei weiter. Die Ermittlungen gestalten sich oft schwierig, weil die Drahtzieher im Ausland sitzen. Umso mehr hofft die Dortmunder Polizei auf einen Fahndungserfolg, nachdem sie das Fotos des Verdächtigen veröffentlicht hat.

Wer kennt den Mann vom Foto oder kann Hinweise zu Taten oder Aufenthaltsort geben? Hinweise an die Kriminalwache Dortmund: 0231/1327441.

