Werkstatthalle auf Dortmunder Firmengelände abgebrannt

Auf einem Firmengelände in Dortmund ist am Donnerstagabend eine Werkstatt in Brand geraten.

Dortmund. In einer Werkstatt auf einem Dortmunder Firmengelände ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. In der Halle befanden sich Gasflaschen.

In Dortmund ist am Donnerstagabend eine Werkstatt in Brand geraten. Wie die Feuerwehr berichtete, hatte eine Mitarbeiterin einer Pflegeeinrichtung in der Bielefelder Straße gegen 23 Uhr der Feuerwehr Brandgeruch gemeldet. Sie hatte vermutet, dass der nahe gelegene Altpapiercontainer brennt. Als Einsatzkräfte eintrafen, entpuppte sich die anfänglich wahrgenommene geringe Rauchentwicklung auf einem Firmengelände zu einem ausgedehnten Werkstattbrand.

Sofort sei eine sogenannte Alarmstufenerhöhung durchgeführt und ein Strahlrohr zur Brandbekämpfung unter Atemschutz eingesetzt worden, teilte die Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Im weiteren Verlauf seien insgesamt fünf Trupps mit drei weiteren Strahlrohren in die etwa 15 x 25 Meter große Lagerhalle vorgerückt. Dabei mussten die Einsatzkräfte auch einige Gasflaschen und andere brandfördernde Stoffe aus dem aus Holz und Ziegel gebauten und sehr verwinkeltem Gebäude bergen.

In Dortmund ist die Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem ausgedehnten Werkstattbrand ausgerückt. Foto: Feuerwehr Dortmund

Zahlreiche Glutnester in den abgehangenen Decken und Zwischenräumen in den Wänden sorgten laut Feuerwehr für langwierige Löschmaßnahmen. Verletzt worden sei aber niemand. Die Bielefelder Straße und Am Zehnthof waren während der Maßnahmen komplett gesperrt. Gegen 2.30 Uhr rückten die letzten Einsatzkräfte ein. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

