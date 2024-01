Westfalenhalle Dortmund: Die besten Comedy-Shows 2024

Torsten Sträter macht auch 2024 in der Dortmunder Westfalenhalle "das große Licht an".

Dortmund. Martin Rütter, Paul Panzer, Lisa Eckhart und ein Zusatztermin für Torsten Sträter: Die Comedy-Shows 2024 in der Westfalenhalle Dortmund.

Lustig geht es auch im Jahr 2024 wieder in der Dortmunder Westfalenhalle zu. Die Comedy-Termine.

Lisa Eckhart: Kaiserin Stasi, die Erste

Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart ist Kaiserin Stasi, die Erste - eine Mischung aus Stalin und Sisi. Das große Thronjubiläum steht an und eigentlich läuft alles bestens. Abgesehen von den üblichen Bedrohungen: der durchgeknallte Westen, die wiedervereinigte Sowjetunion. Volksaufstände und versuchte Attentate durch die eigene Familie. Doch darum kümmert sich Kaiserin Stasi später. Denn erst steht ihre Jubiläumsfeier an.

Lisa Eckhart, Mittwoch, 21. Februar 2024, 20 Uhr, Westfalenhalle, Halle 2

Mario Barth: Männer sind Frauen manchmal aber auch... vielleicht

Für seine Tour wollte sich Mario Barth nach über 20 Jahren mal dem Thema Hund/Katze widmen. Doch dann das: Plötzlich wird er ungewollt "Vater", steht bei einer fast unbekannten Frau im Kreißsaal und bringt das "gemeinsame" Kind zur Welt. Wie er aus der Nummer rauskam – das muss auch in Dortmund auf die Bühne, meint er.

Mario Barth, Freitag, 23. Februar 2024, 20 Uhr, Westfalenhalle

Dieter Nuhr: Nuhr auf Tour 2024

Der bekannte Kabarettist Dieter Nuhr seziert die Gegenwart, stößt überall auf Absurditäten und Widersprüche und zimmert daraus immer neue Pointen. Nuhrs Programm beruht auf den aktuellen Ereignissen in der Welt. Daher ändert es sich ständig. Der Veranstalter beschreibt Nuhr als "vieldiskutierten Meinungsmacher". Der auch regelmäßig aneckt.

Dieter Nuhr, Freitag, 22. März 2024, 20 Uhr, Westfalenhalle

Martin Rütter: Der will nur spielen

Hunde-Coach Martin Rütter gastiert in der Westfalenhalle in Dortmund. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Hundeversteher Martin Rütter erzählt aberwitzige Anekdoten, liefert wertvolle Tipps und hilfreiche Hinweise für Hundebesitzer und -besitzerinnen. Rütter klärt auf, er deckt auf und wenn’s sein muss, holt er auch den Jogger von der Laterne. Er wird zum Pragmatiker, wenn sich die Frage aller Fragen stellt: Kastration – ja oder nein? Er gibt den Analytiker, wenn der Hund an der Leine und den Nerven seines Menschen zerrt.

Martin Rütter, Samstag, 23. März 2024, 20 Uhr, Westfalenhalle

Bülent Ceylan: Yallah Hopp!

Bei Bülent Ceylan herrscht Aufbruchstimmung. Corona ist besiegt, Prinz Charles endlich König und der Klimawandel kann sich auch schon mal warm anziehen. Bülent Ceylan zeigt den täglichen Hiobsbotschaften den Mittelfinger, um wieder mit Spaß in die Zukunft zu blicken: Harald entdeckt die Vorteile künstlicher Intelligenz beim Flirten. Anneliese denkt über die Möglichkeiten nach, sich von ihrem Mann zu trennen. Und Hasan droht der Knast, da plant er eine Geschlechtsumwandlung. Wenn schon, dann Frauenknast.

Bülent Ceylan, Samstag, 23. März 2024, 19 Uhr, Westfalenhalle, Halle 2

Özcan Cosar: Jackpot

In seinem neuen Programm "Jackpot" geht der Comedypreisträger Özcan Cosar auf die Suche nach dem großen Glück, das manchmal am Horizont und manchmal bereits auf der Fußmatte liegt. Er nimmt sein Publikum mit auf eine Reise in die verrückte Welt eines Schwabentürken, den das Schicksal mit vielem beschenkt hat - außer dichtem Haupthaar und Geduld.

Özcan Cosar, Samstag, 20. April 2024, 20 Uhr, Westfalenhalle, Halle 2

Rebell Comedy: Kult Tour 2024

Seit über 15 Jahren mischen Rebell Comedy mit in der deutsche Comedy-Szene. Sie begeistern im Fernsehen, auf Netflix und via Social Media. Aufs Publikum warten in der neuen Show witzige Geschichten mit unglaublichen Wendungen, spontane Interaktionen mit dem Publikum und tabubrechende Gags, die keinen Platz lassen für politische Korrektheit.

Das Ensemble besteht aus Benaissa Lamroubal, Khalid Bounouar, Hany Siam, Salim Samatou und den Mitbegründern Ususmango und Babak Ghassim. Live-DJ und Special Guests sind ebenfalls dabei.

Rebell Comedy, Sonntag, 21. April 2024, 20 Uhr, Westfalenhalle, Halle 2

Paul Panzer: Apaulkalypse live

Paul Panzer spielt die "Apaulkalypse live" in der Westfalenhalle in Dortmund. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Zum jüngsten Gericht lädt Paul Panzer ein. Nach sieben Live-Programmen führt er uns nun tatsächlich ans Ende aller Tage. Jede Reise geht halt einmal zu Ende. Die menschlichen Abgründe, Schwächen und Unzulänglichkeiten haben es Paul Panzer angetan. Mit "Apaulkalypse" nimmt er uns an die Hand, mit in die Strahlungszone menschlicher Dummheit und lehrt uns die große Freude am Weltuntergang.

Paul Panzer, Freitag und Samstag, 27. und 28. September 2024, jeweils 20 Uhr, jeweils Westfalenhalle, Halle 2

Tutty Tran: Hai Dai Mau

"Hai Dai Mau“! Diesen Satz kriegt Tutty Tran, Deutschlands bekanntester „Reisbürger“, bis heute von seinem Vater um die Ohren gehauen – „Halt dein Maul“ in feinstem vietnamesisch-deutschen Kauderwelsch. Doch Tutty hört nicht auf seinen Vater, klar! Es ist das zweite Soloprogramm des Berliner Comedians und es gibt eine Altersempfehlung ab 16 Jahren. Tutty ist inzwischen mit seiner Freundin Laura zusammengezogen. Und alleine das bietet ausreichend Absurditäten, die Tutty auf der Bühne verarbeiten muss. Ein Clash der Kulturen, wenn die Familien der beiden aufeinandertreffen: Fern-Ost trifft Ossi.

Tutty Tran, Freitag, 25. Oktober 2024, 20 Uhr, Westfalenhalle, Halle 2

Olaf Schubert & seine Freunde: Zeit für Rebellen

Ein Mann und sein Kult-Pullunder: Olaf Schubert gibt sich in der Dortmunder Westfalenhalle echt rebellisch. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

In der deutschen Comedy-Szene ist Olaf Schubert eine bekannte Größe. In "Zeit für Rebellen" ist er vor allem ein sanfter Rebell. Und einer mit Augenmaß obendrein. Einer, der nicht vorsätzlich unter die Gürtellinie geht, sondern dort zu Hause ist. Rebell Olaf ruft zur sofortigen Revolution auf - allerdings nicht vor elf Uhr. Er braucht schließlich seinen Schönheitsschlaf.

Olaf Schubert, Samstag, 26. Oktober 2024, 20 Uhr, Westfalenhalle, Halle 2

Torsten Sträter: Mach doch mal das große Licht an (Zusatztermin)

Torsten Sträter ist die Siebträgermaschine unter den Programmen: Druck, Dampf, Glanz, Aroma - alles drin. Dazu die großen Fragen des Seins: Wie führe ich ein gutes Leben? Was kommt danach? Wie lauten die besten sechs der vier großen mathematischen Regeln? Torsten Sträter beleuchtet alles und zwar nach dem bewährten Muster: zu albern für Kabarett, für Comedy aber ganz clever, ein schöner, sich wölbender Abend, Kaffee, Geschichten … bis Torsten Sträter den Faden verliert - und dann schauen wir mal.

Torsten Sträter, Mittwoch, 30. Oktober 2024, 20 Uhr, Westfalenhalle

Ralf Schmitz: Schmitzfindigkeiten

Ralf Schmitz hat eine Mission. Er will beweisen, dass wir alle mehr Spaß im Leben hätten, wenn wir nicht alles so ernst und so genau nehmen würden. Er geht auf die Suche nach den "Schmitzfindigkeiten" des alltäglichen Wahnsinns, der uns alle so liebevoll schrullig und angenehm verrückt macht. Und er findet reichlich davon. Ralf Schmitz geht mit vollem Körpereinsatz auf die Bühne. Der Veranstalter verspricht Impro-Comedy, unerwartete Pointen, skurrile Sketche und fragwürdig anmutende Tanz- und Musikeinlagen.

Ralf Schmitz, Donnerstag, 28. November 2024, 20 Uhr, Westfalenhalle, Halle 2

Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs: Immer Glück ist Können!

Arnd Zeigler geht mit seinem dritten Bühnenprogramm „Immer Glück ist Können“ auf Tour. Wer die Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ kennt, der weiß, was man live erwarten darf: Kernige Typen, kultige Sprüche und Kacktore en masse. Erklärtes Ziel bleibt es, der Faszination Fußball auf den Grund zu gehen. Letztendlich geht es beim Fußball um Gefühle: „Fußball hält uns auf unsichtbare Weise zusammen. Wir wissen während eines Spiels, auch wenn wir es an zwei Orten schauen, jederzeit, was der andere denkt, was er fühlt. Auf diese Weise bewahren wir uns die Nähe, die uns so nur der Fußball vermitteln kann“. Wer sich darauf rückbesinnen möchte, ist bei Arnd Zeigler richtig.

Arnd Zeigler, Mittwoch, 04. Dezember 2024, Westfalenhalle, Halle 2, 20 Uhr

Mary Roos & Wolfgang Trepper: Mehr Nutten, mehr Koks - Scheiß auf die Erdbeeren!

Mary Roos hat ihre musikalische Karriere beendet. Viele Nachrichten auf allen möglichen Kanälen haben Mary Roos und Wolfgang Trepper erreicht, mit der Bitte, mit dem Theaterstück, welches jahrelang für Lacher gesorgt hat - „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ - nicht aufzuhören. Und so steht das Duo wieder auf der Bühne. Es geht also in die zweite Runde mit den altbekannten Streithähnen, aber mit neuem Theaterstück: „Mehr Nutten, mehr Koks - Scheiß auf die Erdbeeren!“

Mary Roos & Wolfgang Trepper, Samstag, 7. Dezember 2024, 20 Uhr, Westfalenhalle, Halle 2

Bastian Bielendorfer: Mr. Boombasti 2024 - In seiner Welt ein Superheld

In seinem neuen Programm feuert Bastian Bielendorfer ohne Atempause Vollgas-Comedy aus einer Welt ab, die in der Zwischenzeit nicht weniger verrückt geworden ist. In der Menschen als Superhelden und -heldinnen gefeiert werden, nur weil sie ihre Kinder ungefragt im Internet präsentieren. Eine Welt, in der der Staat immer noch darüber diskutiert, ob die wahren Superhelden vielleicht fair bezahlt werden sollten. Eine Welt, in der die Jugend von heute die Fehler von gestern beheben muss.

Bastian Bielendorfer, Mittwoch, 11. Dezember 2024, 20 Uhr, Westfalenhalle, Halle 2

Osan Yaran: Aus Prinzip!

"Aus Prinzip!" - so heißt das neue Programm von Osan Yaran - Ehemann, Familienvater und Ex-Lidl-Filialleiter. Mit seinen täglichen Reels im Internet erreicht der mehrfach preisgekrönte Comedian stets viele Zuschauende. In "Aus Prinzip!" erzählt Osan Yaran vom Wahnsinn des Alltags, führt seine Erlebnisse pointiert ad absurdum. Er spricht darüber, dass man Klischees mit Humor begegnen muss, warum Teenager ein schwarzes Loch für Nahrungsmittel sind und Frauen auch gerne mal pupsen dürfen.

Osan Yaran, Sonntag, 22. Dezember 2024, 19 Uhr, Westfalenhalle, Halle 2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund