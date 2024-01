Show, Sport, Musical: Die Westfalenhallen-Highlights 2024

Dortmund. Musicals, Darts und große Shows: In der Dortmunder Westfalenhalle ist 2024 wieder volles Programm. Diese Groß-Events sind ein Muss.

Für die Westfalenhalle Dortmund wird 2024 wieder ein Jahr mit vollem Programm: Neben Klassikern im Dortmunder Event-Kalender sind auch viele neue Shows dabei. Zu den großen Sport-Events und Musikshows kommen viele Konzerte, Comedy-Shows und Messen.

Hier die wichtigsten Termine für Musicals, große Shows und Sport-Veranstaltungen in der Dortmunder Westfalenhalle 2024:

Feuerwerk der Turnkunst – Heartbeat-Tour 2024:

Eine echte Gefühlsexplosion! Top-Artistik, Beats zum Mitfeiern, schwungvolle Luftnummern, temporeiche Acts und Geschichten, die nur die Liebe schreiben kann das ist das "Feuerwerk der Turnkunst". Das Lebensgefühl der 80er kommt zurück und sorgt für einen prickelnden Abend.

Feuerwerk der Turnkunst 2024 in der Westfalenhalle Dortmund

5. Januar 2024, Halle 1

39. ADAC Supercross 2024:

Vollgas-Action pur! Drei Tage lang liefern sich internationale Motocross-Stars enge Rennen auf der 300 Meter langen Lehm-Strecke. Täglich gibt's vier Stunden Racing und Freestyle auf dem spektakulären Offroad-Kurs. Dafür verwandeln 200 Lkw-Ladungen Erde die Westfallenhalle in ein Mekka für Offroad-Bikes.

ADAC Supercross in der Westfalenhalle Dortmund

12.-14. Januar 2024, Halle 1

Holiday on Ice feiert 2023/24 Jubiläum mit „No Limits“. Zu sehen ist die Show auch in Grefrath, Köln, Münster und Dortmund. Foto: Holiday on Ice

Holiday on Ice 2024 – No Limits:

80 Jahre Eis-Shows der Extraklasse! In der spektakulären Jubiläumsshow zeigen rund 40 Eiskunstläuferinnen und -läufer Athletik auf höchstem Niveau. Top-Performances, waghalsige Stunts und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau ziehen das Publikum in ihren Bann. Ein besonderer Höhepunkt: Bei einer Vorstellung mischt auch Vanessa Mai mit.

"Holiday on Ice "in der Westfalenhalle Dortmund

sechs Shows von 19.-21. Januar 2024, Halle 1

Beatles-Musical "All you need is love":

Ein Muss für Fans der Liverpooler Pilzköpfe: Das Musical "All you need is love" erzählt die Geschichte der Beatles – angefangen als Begleitband bis hin zum Weltruhm. Mit mehr als 30 Hits an einem Abend darf das Publikum in Erinnerungen schwelgen. Alle unsterblichen Lieder der "Fab Four" sind dabei.

Sixx Paxx – Magic-Tour 2024:

Wer will nicht von heißen Männern verzaubert werden? Das wird eine magische Nacht! Geburtstag, Junggesellinnenabschied oder einfach nur ein Mädels-Abend – die attraktivsten Männern Europas gehen doch immer. Nackte Haut, glänzende Muskeln und knackige Waschbrettbäuche kommen auf keinen Fall zu kurz. Anfassen erwünscht!

Lords of the Sound – Music is coming 2024:

Das neue Programm der Lords of the Sound ist da: Das Orchester präsentiert die Symphonie-Show "Music is coming" mit bombastischen Orchesteradaptionen von Filmsongs aus Game of Thrones, The Witcher, Vikings, Dune, Pirates of the Caribbean, Avatar, The Mandalorian, Harry Potter, Der Herr der Ringe, Matrix, Das fünfte Element und anderen.

Bibi und Tina – Die außerirdische Hitparade 2024:

Diesmal geht es mit Bibi und Tina ins Weltall. Nach den erfolgreichen Tourneen mit "Die große Show", "Das Konzert" und "Die verhexte Hitparade" wird das neue Abenteuer galaktisch. Die Hexe und ihre Freundin rocken die Bühne – gemeinsam mit dem Publikum. Mitmachen erwünscht! Besonders für Kinder ist das Pop-Spektakel ein Höhepunkt.

Musical "Das Phantom der Oper":

Seit 2010 fesselt "Das Phantom der Oper" die Zuschauer auf inzwischen über 450 Bühnen Europas. Damit ist diese Neuinszenierung eine der erfolgreichsten Tournee-Musicals des Kontinents. Jetzt ist für die Hauptdarstellerin Schluss: Deborah Sasson geht als "Christine" auf Abschiedstournee. Zu diesem Anlass übernimmt der deutsche Musicalstar Uwe Kröger die Rolle des Phantoms.

"Das Phantom der Oper" in der Westfalenhalle Dortmund

10. März 2024, Halle 2

Die Nacht der Musicals 2024:

In der zweieinhalbstündigen Show werden Highlights aus den bekanntesten Musicals präsentiert. Stars der Originalproduktionen zeigen ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern. Neben Welterfolgen wie "Der König der Löwen", "Tanz der Vampire" und "Mamma Mia" dürfen auch Klassiker aus "Das Phantom der Oper", "Cats" und "Grease" und viele mehr nicht fehlen. Erstmals sind auch Hits aus "Moulin Rouge" dabei.

"Nacht der Musicals" in der Westfalenhalle Dortmund

25. März 2024, Halle 2

The Magical Music of Harry Potter 2024:

Das Publikum erlebt ein "Best of Harry Potter" aus allen acht Filmen und dem Theaterwerk. John Williams (bekannt durch Star Wars, ET, Indiana Jones und Jurassic Park) komponierte die Musik für die ersten drei Filme, das Publikum darf sich auf seine bekanntesten Titel freuen. Aber auch Werke von Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Alexandre Desplat sind dabei, die die Filmmusik der weiteren Teile komponierten.

"The Music of Harry Potter" in der Westfalenhalle Dortmund

28. März 2024, Halle 2

"The Music of Hans Zimmer and Others" 2024:

Wohl kein Komponist hat die Filmwelt mit seinen Werken so geprägt wie der gebürtige Frankfurter Hans Zimmer. Das Hollywood Philharmonic Orchestera, ein großer Chor und internationale Solisten präsentieren Zimmers größte Erfolge – begleitet von einer packenden Lichtshow, Projektionen und bekannten Filmszenen.

Die Tanzshow "Lord of the Dance" kommt 2024 nach Dortmund. Foto: Lord of the Dance

Lord of the Dance – Tour 2024:

Das berühmte Klacken auf der Bühne ist zurück in Dortmund: "Lord of the Dance" ist laut eigener Aussage die erfolgreichste Tournee-Show der Unterhaltungsbranche und genießt ein ausgezeichnetes internationales Renommee. Die Tanzshow hat schon 60 Millionen Menschen in 60 Ländern begeistert. Damit sei die atemberaubende, mitreißende, magische Show schnell zu einer der erfolgreichsten Tanzproduktionen der Welt geworden, heißt es.

"Lord of the Dance 2024" in der Westfalenhalle Dortmund

3. April 2024, Halle 1

Elvis – das Musical 2024:

Das Elvis-Musical feiert Jubiläum: Schon seit zehn Jahren tourt die Show über das Werk des "King" durch die Lande. Das zweieinhalbstündige Spektakel bringt die Magie von Elvis Presley zurück auf die Bühne und präsentiert sein gesamtes musikalisches Repertoire – von Gospel über Blues bis Rock'n'Roll.

Masters of Dirt –Total Freestyle 2024:

Das verrückteste Show-Spektakel der Welt kommt nach Dortmund – und YouTube-Superstar und "Klick-Milliardär" Fabio Wibmer kommt mit. Auf seinem Trial-Bike präsentiert er gemeinsam mit anderen der weltweit besten Freestyle-Athleten unglaubliche Stunts, bei denen scheinbar die Grenzen des Möglichen überschritten werden.

"Masters of Dirt –Total Freestyle 2024" in der Westfalenhalle Dortmund

zwei Shows am 13. April 2024, Halle 1

Ehrlich-Brothers – Dream and Fly 2024 (Zusatztermine):

Die Ehrlich-Brothers sind zurück in Dortmund. Wegen des großen Erfolgs wurde ihre Tournee zuerst bis Sommer 2023 verlängert – und dann noch einmal bis 2024. Dortmund ist mit weiteren Shows dabei. "Dream and Fly" ist nach Aussage der Zauber-Brüder die "aufwändigste Illusionsshow, die jemals für eine Tournee produziert wurde".

Ehrlich-Brothers 2024 in der Westfalenhalle Dortmund

drei Shows, 20./21. April 2024, Halle 1

Dirty Dancing in Concert 2024:

Der komplette Film plus Live-Show! Bei "Dirty Dancing in Concert" erlebt das Publikum den Kino-Klassiker auf eine ganz besondere Art. Der Film wird in voller Länge auf großer Leinwand gezeigt, während Band und Tanz-Kombo die unvergesslichen Songs synchron zum Film spielen, singen und tanzen.

"Dirty Dancing in Concert 2024" in der Westfalenhalle Dortmund

24. April 2024, Halle 2

Massachusetts – Das Bee-Gees-Musical 2024:

"Massachusetts" lässt das Publikum mit einer musikalisch-biografischen Show an den wichtigsten Stationen der Ausnahme-Band teilhaben. Von den Anfängen der ersten Single vor über 50 Jahren über "To love Somebody" und "Massachusetts", die heiße "Saturday Night Fever"-Zeit bis zu ihrem letzten großen Album "You win Again" Ende der 80er Jahre.

Der größte Tanz in den Mai findet in den Westfalenhallen Dortmund statt – bei der Mayday legen internationale Top DJs auf. Foto: i-Motion

Mayday 2024:

Endlich wieder Mai! Bei der Mayday feiern Technofans bis morgens Früh um 9 Uhr. So viel positive Resonanz auf das Line-Up gab es seit Jahren nicht mehr. In der Arena läuft kein EDM, sondern Techno, was viele Mayday-Fans freuen dürfte. Mit der sympathischen Charlotte de Witte kommt die weltweite Nr. 1 unter den Techno-DJanes. Auch DJane Lilly Palmer hat sich international einen guten Namen erarbeitet. Dazu kommen Lost Identity, Weltrekordler Reinier Zonneveld und Kult-DJ Dave Clarke, der schon vor 20 Jahren auf der Mayday auflegte.

Mayday 2024 in der Westfalenhalle Dortmund

30. April 2024, 19 bis 9 Uhr, Halle 1

The Show – A Tribute to ABBA 2024(Nachholtermin):

Die ABBA-Show "A Tribute to ABBA" lässt die Musik-Legenden Björn, Benny, Agnetha und Frida aufleben: mit zwei Sängerinnen, die ihren Vorbildern optisch und stimmlich ähneln, Original-Musikern der ABBA-Band und der Band "Waterloo", die in Glitzer-Kostümen und Plateauschuhen die Zeit "back to the 70s" dreht. (Nachholtermin für die ausgefallene Show vom 22. Februar 2023, Tickets bleiben gültig)

Das große Schlagerfest XXL 2024:

Das wird die Party des Jahres – ein Muss für Schlagerfans aus dem Ruhrgebiet! Das "Schlagerfest XXL" ist die Tournee zu den großen ARD-Shows von Florian Silbereisen und kommt endlich wieder nach Dortmund. Diesmal sind unter anderem dabei: DJ Ötzi, Thomas Anders, Michelle, Ross Antony und Olaf der Flipper.

"Das große Schlagerfest XXL 2024" in der Westfalenhalle Dortmund

19. Mai 2024, Halle 1

Schwanensee – Ballett mit Orchester:

"Schwannensee" gilt eins das Meisterwerk des klassischen Balletts. Zwischen "Pas de deux", romantischen Duetten und "Dance des Petits Cygnes" interpretieren die Tänzerinnen und Tänzer dieses Meisterwerk mit Eleganz, begleitet von einem renommierten Orchester.

"Schwanensee" in der Westfalenhalle Dortmund

1. Juni 2024, Halle

One Vision of Queen feat. Marc Martel:

Marc Martel gilt als die stimmliche Reinkarnation des legendären Queen-Sängers Freddie Mercury und ist weltweit einer der besten Interpretatoren der Rocklegende. Der Kanadier begeisterte allein im deutschsprachigen Raum über 70.000 Fans mit der grandiosen Live-Show und den größten Hits der Band.

"One Vision of Queen 2024" in der Westfalenhalle Dortmund

22. Oktober 2024, Halle 1

Titelverteidiger Peter Wright kommt zur European Championchip nach Dortmund. Foto: David Inderlied/dpa

European Darts Championship 2024:

Deutscher Zuschauer-Rekord! 2023 kamen über 30.000 Fans zur "Machineseeker European Championship" in die Westfalenhalle – so viele wie noch nie bei einem deutschen Darts-Event. 2024 will Dortmund an diesen Erfolg anschließen. Nur die 32 besten Spieler des Jahres können sich für diesen großen Abschluss der European Tour qualifizieren. Es wird also hochklassig, mit Stars wie Michael van Gerwen, Michael Smith, Gerwyn Price, Gabriel Clemens, Martin Schindler – und natürlich Titelverteidiger Peter Wright.

"European Darts Championship 2024" in der Westfalenhalle Dortmund

24.-27. Oktober 2024, Halle 1

The Word of Hans Zimmer – A new Dimension 2024:

Die Welttournee "A symphonic Celebration", war ein Riesenerfolg. Und der Titel der neuen Show "A new Dimension" lässt es erahnen: Hans Zimmer arrangiert eine neue Auswahl aus seinem vielfältigen Werk. Das Publikum wird auf eine musikalische Reise mitgenommen und taucht in völlig neue Dimensionen mit der Musik des zweifachen Oscar-Preisträger Hans Zimmer ein:mächtig, dramatisch, berührend – und einfach wunderschön.

Let's dance – Live-Tour 2024:

Die TV-Tanzshow "Let's dance" geht wieder auf Live-Tour – natürlich wieder mit dem Jury-Team aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Auch Moderator Daniel Hartwich ist dabei, genauso wie Tanzprofis und neue Promis, die alles geben werden, um sich den Sieg zu ertanzen.

Night of the Proms 2024:

Das Musik-Spektakel "Night of the Proms" ist seit Jahren Dauergast in der Dortmunder Westfalenhalle. Bei der großen Show verschmilzen "unvereinbare" Stil-Richtungen miteinander: E- und U-Musik. Sinfonieorchester und Chor spielen klassische Hits – zusammen mit einer Rockband. Auch Pop-Stargäste sind dabei.

"Night of the Proms 2024" in der Westfalenhalle Dortmund

30. November 2024, Halle 1

Die Pferdeshow "Cavalluna" (früher Apassionata) ist eins der beliebtesten Events in der Westfalenhalle Dortmund. Foto: Cavalluna/Apassionata World

Cavalluna – Grand Moments 2024:

Jahrelang unter dem Namen "Apassionata" bekannt, geht es für die beliebte Pferdeshow jetzt als "Cavalluna" weiter. In der Westfalenhalle Dortmund gehört das Reit-Spektakel schon seit vielen Jahren zu den beliebtesten Großevents. 60 Pferde und die besten Reitenden Europas begeistern gemeinsam mit einer hochkarätigen Tanzkompanie das Publikum, unterstützt von Musik, Licht- und Spezialeffekten.

"Cavalluna – Grand Moments 2023" in der Westfalenhalle Dortmund

3 Shows, 21./22. Dezember 2024, Halle 1

Die stille Nacht – Weihnachtsmusical 2024:

Ein Weihnachtsklassiker in neuem Gewand: Am 24. Dezember klingelt es. Die kleine Gabrielle öffnet und wird von einem jungen Paar auf Schlafpatz-Suche überrascht. Gabrielles Vater schickt die Beiden genervt weg – aber dem Mädchen lässt der Besuch keine Ruhe: Sie macht sich im Schneegestöber auf die Suche nach den Fremden und erlebt ein zauberhaftes Abenteuer, das die Zuschauenden auf eine Reise zurück ins Jahr 0 mitnimmt. Ein Musical für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren.

