Westfalenpark Dortmund: Diese Highlights werden 2023 geboten

Dortmund. Das Programm im Dortmunder Westfalenpark ist 2023 sehr vielfältig. Von Open-Air-Kino über Konzerte bis Trödelmarkt. So sieht das Programm aus.

Eine der bekanntesten Adressen für Veranstaltungen und Freizeitprogramm ist der Westfalenpark in Dortmund. Das ganze Jahr ist Programm - von Führungen über Märkte bis zu Konzerten und Lichtinstallationen.

Endlich gibt es regelmäßige Turmführungen durch den Florian. Die Termine sind am 26. Juni, 4. September und 2. Oktober - ab 16 Uhr.

Das Pendant im Herbst - der Herbstmarkt - ist für Sonntag, 15. Oktober, 11 bis 18 Uhr, geplant. Im Oktober gibt es zusätzlich Lebensmittel wie Honig, Essig und Öle, Käse- und Wurstwaren, Obst, Gemüse und Kräuter aus verschiedenen Regionen.

Westfalenpark in Dortmund: Konzerte mit Deichkind, Cro und anderen

Konzerte auf der Festwiese gibt es im Juli:

Deichkind - Freitag, 7. Juli, 19 Uhr

- Freitag, 7. Juli, 19 Uhr Kontra K - Samstag, 8. Juli, 19.30 Uhr

- Samstag, 8. Juli, 19.30 Uhr Feine Sahne Fischfilet - Freitag, 14. Juli, 18.30 Uhr

- Freitag, 14. Juli, 18.30 Uhr Cro - Samstag, 15. Juli, 19 Uhr

Mehr Informationen zu den Konzerten auf der Festwiese sind hier zu finden.

Das Sommerkino der PSD-Bank startet am 29. Juni und geht bis 13. August. Es läuft täglich, außer vom 28. bis 30. Juli. Noch gibt es keine Angaben zum Programm. Das gibt es zu einem späteren Zeitpunkt dann hier: psd-bank-sommerkino.de

Ganz groß wird es am letzten Juli-Wochenende: Das Musikfestival "Juicy Beats" geht am Freitag und Samstag (28. und 29. Juli) über die Bühne. Mit dabei sind unter anderem Kraftclub, SDP, Provinz, Nina Chuba, Badmómzjay, Meute, Drunken Masters, Lari Luke, Blond, Edo Saiya. Vorverkaufstickets und Informationen www.juicybeats.net.

Westfalenpark-Programm: Lichterfest und Volkslauf

Das Lichterfest am Samstag, 26. August, ab 18 Uhr, preist die Stadt Dortmund als den "Saisonhöhepunkt" an. Unter dem Motto "Tradition aus 1000 Lichtern" sind farbenfrohe Bilder aus Kerzenlicht zu sehen. Leuchtobjekte und Lichterketten schaffen eine besondere Atmosphäre. Zudem hat das Fest zu bieten: Akrobatinnen, Gaukler und Musikerinnen, einen nostalgischen Jahrmarkt mit Fahrgeschäften, einen Märchenbereich mit kleinem Kinderfeuerwerk und das Höhenfeuerwerk am Abend.

Fit sein für den traditionellen Volkslauf heißt es am Sonntag, 5. November, ab 11 Uhr. Da startet der Westfalenparklauf.

Im Westfalenpark leuchtet es nicht nur im August: Das Winterleuchten lädt von Samstag, 9. Dezember, bis Sonntag 7. Januar, täglich außer Heiligabend von 17 bis 20 Uhr ein. Der Park erstrahlt dann wieder in vielen Farben. Es gibt fantasievolle Lichtinstallationen.

Dortmunder Westfalenpark: Rundgänge auf eigene Faust

Ansonsten werden Rundgänge auf eigene Faust angeboten. Man kann durch die Parkgeschichte flanieren. Es gibt von April bis November fünf Termine zu essbaren Wildpflanzen.

Und am Sonntag, 26. November, 11 bis 12 Uhr, lautet das Thema "Fit durch den Winter – Immergrüne Schätze und Wurzeln".

Tickets für die Veranstaltungen des Dortmunder Westfalenparks gibt es an den Eingängen oder online auf www.westfalenpark.de. Der Kauf einer Jahreskarte beinhaltet auch den Eintritt zu den parkeigenen Veranstaltungen. (JaK)

