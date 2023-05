Wie laut ist meine Straße? – Dortmunder Lärm-Karte zeigt es

Laute Straßen, leise Straßen: Die B1 gehört zu den stark lärmbelasteten Orten in Dortmund.

Dortmund. An einigen Straßen in Dortmund ist es ganz schön laut – an anderen herrscht paradiesische Stille. Aber wo? Diese Straßenlärm-Karte zeigt es.

Dortmunderinnen und Dortmunder können auf einer neuen Karte der Stadt sehen, wie laut es an ihrer Straße ist – auch im Vergleich mit benachbarten Straßen. Eine Dortmunder Lärmkarte gebe es zwar schon länger, erklärt Stadtsprecher Christian Schön. Aber jetzt flössen neue Daten ein. Die bisherigen Daten waren über fünf Jahre alt.

hier geht's zur Dortmunder Lärmkarte (online bis 10. Juni 2023)

Bald gibt es sogar mehr als nur Dortmund: Das Landesumweltministerium schaltet im Juni die Webseite umgebungslaerm.nrw.de auf die neuen Daten um. Dazu waren 2022 in allen EU-Staaten vier Lärm-Arten gemessen und kartiert worden:

Straßenverkehr

Schienenverkehr

Flugverkehr

große Industrieanlagen

Für Dortmund habe das Umweltamt die Daten gesammelt, so Schön. In die Berechnung flossen auch Infos zu Verkehrsmenge, Geschwindigkeit, Geländeeigenschaften oder Lage, Höhe und Nutzung von Gebäuden ein. Aus diesem enormen Daten-Wust berechnet sich der Lärm an allen Straßen der Stadt.

Seit 2007 wird die Lärmbelastung alle fünf Jahre neu berechnet. Größter Lärmverursacher in Dortmund, aber natürlich auch deutschlandweit, sind Straßen und Autobahnen, mit einigem Abstand folgt der Lärm an Bahnstrecken.

So laut sind die Straßen in Dortmund: Eine neue Online-Karte der Stadt zeigt die Lärmbelastung. Foto: Stadt Dortmund

55.000 Menschen in Dortmund sind stark lärmbelastet

Anhand der Straßenkarte lässt sich auch hochrechnen, wie viele Dortmunderinnen und Dortmunder besonders hart von Straßenlärm betroffen sind: 55.000 Menschen in Dortmund fühlen sich stark belastet – 8000 Menschen werden sogar um ihren Schlaf gebracht. Beim Schienenverkehr sind es 9200 stark Betroffene und 4000 Fälle starker Schlafstörungen.

Die Stadt Dortmund will jetzt einen Lärmaktionsplan aufstellen, um die Belastung zu dämpfen. Ab Juni sei eine Umfrage zum Umgebungslärm geplant, so Schön – zudem solle es "Hör-Spaziergänge" geben.

Immobilien in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund