Wieder Feuer in Dortmund – aber lange Brandserie gestoppt?

Feuer am Nordmarkt in der Dortmunder Nordstadt (Symbolbild)

Dortmund In der Dortmunder Nordstadt hat am Montag eine Küche gebrannt – die Brandserie scheint aber gestoppt. So ist der Stand der Ermittlungen.

In der Dortmunder Nordstadt hat am Montagnachmittag eine Küche gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 15 Uhr gerufen – das Feuer im 3. Stock eines Hauses am Nordmarkt war schnell gelöscht. Wegen der massiven Rauchablagerungen sei die Wohnung vorerst unbewohnbar, erklärt die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Nach der Brandserie in der Nordstadt war es der siebte Wohnungsbrand in Folge. Auffällig: Seitdem die Polizei am 1. Dezember eine 45-Jährige festgenommen hat, die mehrere Brände gelegt haben soll, passierten „nur“ Feuer in geschlossenen Räumen. Zuvor hatte es weit über ein Dutzend mal in Kellern, Kammern oder Treppenhäusern gebrannt – laut Polizei allesamt frei zugänglich, weil die Haustüren offenstanden.

Mit der Festnahme der Verdächtigen scheint die Brandserie gestoppt. Das meint auch Staatsanwalt Felix Giesenregen beobachtet zu haben. Aber Schlüsse zieht er daraus nicht: „Wir haben bisher keine neuen Erkenntnisse und werten weiter Spuren aus“, erklärt er. Es könne natürlich sein, dass die Verdächtige für alle Brandstiftungen seit Sommer verantwortlich ist – vielleicht aber auch nicht.

Brandserie in der Nordstadt seit Juli – Verdächtige gesteht drei Feuer

Seit Juli verunsicherten viele Bände die Nordstadt. Zuletzt brannte es gehäuft, oft zweimal am Tag. Am 24. November passierte das letzte „verdächtige“ Feuer – ausgerechnet im Haus von Lotto-Millionär Chico an der Schützenstraße. Die letzten drei Brände geschahen direkt nacheinander: Am 23. November an der Cheruskerstraße in Hörde, in der Nacht zum 24. November an der Schützenstraße, am Morgen dann an der Dessauer Straße in Hörde.

Auswertungen von Mobilfunk-Zellen hatten die Ermittelnden auf die Spur einer 45-Jährigen gebracht. Sie sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die drei Brandstiftungen in Hörde und an der Schützenstraße habe die Verdächtige gestanden, so Giesenregen. Grund für ihren Drang zum Zündeln soll ein Drogenrausch gewesen sein. Zu den anderen Brandstiftungen in der Nordstadt sage sie auch weiterhin nichts, erklärt der Staatsanwalt. Die Ermittlungen gehen weiter.

