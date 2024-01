Wildtiere töten: Protest gegen Jagdreisen bei „Jagd & Hund“

Die Messe „Jagd & Hund“ in den Dortmunder Westfalenhallen steht wieder in der Kritik (Archivfoto).

Dortmund. Tierschutz-Aktivisten wollen in Dortmund zum Start der Messe „Jagd & Hund“ protestieren. Offener Brief an Oberbürgermeister Thomas Westphal.

Kritik an der Messe „Jagd & Hund“ in den Dortmunder Westfalenhallen ist nicht neu und kommt auch dieses Jahr vor Start der Messe am Dienstag (30.1.24) wieder auf. Es geht um Trophäenjagdreisen ins In- und Ausland, die wieder in Halle 7 angeboten werden. Auf diesen Reisen können Hobby-Jäger Wildtiere töten. Auch Trophäen-Transportdienste sind vertreten.

Aktivisten der Tierschutz-Organisation Peta wollen - wie 2023 auch schon - protestieren: Als Trophäenjäger verkleidet soll ein Aktivist über am Boden liegende Aktivisten in Tierkostümen posieren. Diese stellen erschossene Wildtiere wie Elefant, Fuchs, Löwe und Hirsch dar. Schilder mit Slogans wie „Tiere sind keine Trophäen“ sollen gezeigt werden. Los gehen soll es am Dienstag um 9.15 Uhr (bis 10.15 Uhr) vor dem Eingang Nord der Westfalenhallen.

Wie bereits im vergangenen Jahr gibt es wieder einen offenen Brief von Pro Wildlife an Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) - unterzeichnet von knapp 30 Tier- und Artenschutzorganisationen. Die Stadt Dortmund ist alleinige Gesellschafterin der Westfalenhallen. Die Messe in Dortmund ist laut Veranstalter die größte Jagdmesse Europas.

Erneut offener Brief von Artenschutzorganisationen an Dortmunds Oberbürgermeister

Thema sind hier ebenfalls die umstrittenen Jagdreisen. In dem offenen Brief wird die Vermarktung und der Verkauf von Trophäenjagden auch auf bedrohte und international geschützte Tierarten wie Elefanten, Nashörner, Leoparden, Löwen und Eisbären kritisiert. Und weiter heißt es: „Es ist Zeit, dass der Stadtrat und die stadteigenen Westfalenhallen als Messebetreiber ihrer Verantwortung gerecht werden und zukünftig davon absehen, dieser tier- und artenschutzwidrigen Form der Jagd eine Plattform zu bieten.“

Die Tier- und Artenschutzorganisationen begrüßen in dem Brief, dass die Stadt Dortmund nun endlich die seit 2020 versprochene Ethikkommission eingesetzt hat. Doch es müsse die „nötige Ernsthaftigkeit und der Respekt gegenüber der Arbeit der Ethikkommission erfolgen“. Eine „grundsätzliche politische Handlungsbereitschaft“ müsse erkennbar sein. „Ansonsten entwickelt sich die Kommission zu einer Farce.“

Keine Empfehlung der Dortmunder Ethikkommission zur Messe

Detaillierte Fragen zur Ethikkommission, auch im Zusammenhang mit der immer wieder aufkommenden Kritik an den Trophäenjagdreisen bei der Messe, beantwortet die Stadt Dortmund nur kurz und knapp: „Die Ethikkommission hat bereits ihre Arbeit aufgenommen. Eine Empfehlung hinsichtlich der Messe „Jagd & Hund“ hat sie noch nicht gefasst. Die Ethikkommission ist komplett unabhängig und nimmt sich Zeit, um sich gebührend mit dem Thema auseinanderzusetzen“, teilt Michael Meinders, Stadtsprecher und Pressesprecher des Oberbürgermeisters lediglich mit. Die Frage, ob sich Oberbürgermeister Thomas Westphal zur anstehenden Messe „Jagd & Hund“ äußern will, wird nicht beantwortet.

Für die Ratssitzung der Stadt Dortmund im November 2023 hatten die Grünen, die SPD und die Linke+ einen gemeinsamen Antrag vorbereitet. Unter anderem sollte das Angebot illegaler Jagdreisen zum Ausschluss von der Messe führen. Doch die SPD, der auch der Oberbürgermeister angehört, zog ihre Beteiligung an diesem Antrag zurück. Im Rat fand er schließlich keine Mehrheit.

Bereits im Februar 2022 wurde im Dortmunder Rat ein entsprechender Antrag der Grünen und Linken+ abgelehnt.

