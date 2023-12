Winterleuchten im Westfalenpark macht einen Tag Pause

Dortmund. Wegen des stürmischen Wetters gibt es am Donnerstag (21.12.) kein Winterleuchten im Dortmunder Westfalenpark. Auch der Park bleibt geschlossen.

Wer das stimmungsvolle Winterleuchten im Dortmunder Westfalenpark bestaunen will, muss das verschieben. Wie die Stadt Dortmund am Vormittag mitteilt, bleibt der Westfalenpark wegen der stürmischen Wetterlage am Donnerstag (21.12.) geschlossen. Auch das Winterleuchten fällt aus. So will man Besucherinnen und Besucher schützen.

„Wenn sich das Wetter bessert, wird der Westfalenpark morgen wieder öffnen“, verspricht die Stadt Dortmund. Das Winterleuchten geht bis Sonntag, 7. Januar.

