Wohnungsbrand in Dortmund: Möbel hatten Feuer gefangen

Dortmund. Brennende Möbel haben in Dortmund die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Rettungskräfte stiegen durch die Fenster in die Wohnung ein.

Die Dortmunder Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Brand in der Haydnstraße ausgerückt. Gegen 11.30 Uhr hatten Anrufer Rauch in einer Wohnung gemeldet und vermutet, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung befindet.

Das Treppenhaus war den Angaben der Feuerwehr rauchfrei geblieben, da die Wohnungstür verschlossen war. Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand von außen, in dem sie die Scheiben einschlugen. In der Wohnung brannten Möbel, eine Person fanden die Feuerwehrleute nicht.

Bewohner des Hauses in den darüberliegenden Etagen mussten ihre Wohnungen nicht verlassen und wurden durch einen Trupp der Feuerwehr betreut. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Gegen 13.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

