Wohnungsbrand in Dortmund: zwei Bewohner und Katze verletzt

Dortmund. In Dortmund hat am Donnerstagabend (16.12.) eine Wohnung gebrannt. Zwei Bewohner und eine Katze wurden verletzt. Brandursache ist noch unklar.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund sind am Donnerstagabend (16. Dezember) zwei Anwohner und eine Katze verletzt worden. Ein 55-Jähriger und eine 71-Jährige seien mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen, sagt ein Sprecher der Polizei am Freitag (17. Dezember).

Feuer in Wohnung: Katze und Schildkröten gefunden

Die Katze wurde aufgrund von Atemproblemen mit medizinischem Sauerstoff versorgt, wie die Feuerwehr mitteilt. Eine Nachbarin habe sie später in Obhut genommen.

Die Einsatzkräfte hätten die brennenden Einrichtungsgegenstände schnell löschen können. Im Anschluss an die Löschmaßnahmen hätten sie die Katze und zwei Schildkröten gefunden und ins Freie gebracht. Die Schildkröten seien unverletzt geblieben. Zwei weitere Katzen hätten sich zudem eigenständig aus dem Gebäude gerettet.

Brandursache noch unklar

Die Wohnung sei derzeit nicht bewohnbar, hieß es weiter. Andere Wohnungen sind laut Feuerwehr nicht betroffen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund