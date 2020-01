Ungewöhnlicher Anblick im Dortmunder Klinikviertel: Eine Sperre aus Containern soll bei der Entschärfung am Sonntag eine mögliche Druckwelle abfangen. Der Bombenverdachtspunkt liegt rechts im DRK-Innenhof.

Dortmund. Im Dortmunder Klinikviertel werden Bomben vermutet – Sonntag ist Entschärfung. Um 8 Uhr müssen alle Anwohner raus sein. Alle Infos im Ticker!

Live-Ticker: Container schützt Klinikum vor Druckwelle

Dortmund erlebt an diesem Wochenende wegen möglicher Bomben eine historische Evakuierung.

eine historische Evakuierung. Weil im Klinikviertel und am Wall möglicherweise Blindgänger liegen, müssen am Sonntag 14.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

14.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch die beiden großen Krankenhäuser in der Innenstadt, das Klinikum Dortmund und das Johannes-Hospital , sind betroffen.

und das , sind betroffen. Zudem liegen mehrere Seniorenheime in der Evakuierungszone.

In unserem Ticker berichten wir laufend über die Ereignisse in Dortmund.

Bombenverdacht in Dortmund – die Lage am Samstag:

19.02 Uhr: In Oper und Schauspielhaus starten die Abendvorstellungen. Danach geht's auch für die Kulturbetriebe mit der Evakuierung los – am Sonntag heißt es für alle Termine: Vorstellungsausfall!

18.16 Uhr: Aufzugsmanager, Kriegserinnerungen, Public Viewing mit Eierlikör – und die bange Frage: Sind es wirklich Bomben? So war der Tag vor dem Entschärfungs-Sonntag: Weltkriegsbomben in Dortmund – Die Stadt evakuiert ihre Mitte

17:56 Uhr: Weil das DRK Dortmund alle Hände voll zu tun hat und am Sonntag selbst zudem evakuiert wird, haben die Sanitäter Hilfe beim ADAC Motocross in der Westfalenhalle: Das DRK Eimsbüttel ist von Hamburg nach Dortmund gekommen und übernimmt den Sanitätswachdienst.

17 Uhr: Die Stadt hat ein paar Zahlen getwittert: Insgesamt 48 Rettungswagen haben 58 Patienten aus Joho und Klinikum transportiert. Aus den Seniorenheimen mussten 20 Bewohner per RTW weggebracht werden.

16.40 Uhr: Auch an der Alexanderstraße neben dem Blutspende-Zentrum des Klinikums sollen Containerwände die Druckwelle dämmen, falls doch was schief läuft. Ein Experte hat den Weg des Drucks berechnet. Die Container sind mit Spezialschrauben miteinander verbunden – die unteren Container sind mit jeweils 3,6 Tonnen Beton gefüllt. Hoffentlich bombensicher!

Das ist die andere Seite der Schutzwand an der Ecke Hollestraße/Alexanderstraße. #doBombe1201 #dobombe pic.twitter.com/zVuyOFtA2J — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) January 11, 2020

15.56 Uhr: In den Straße rund um die Halteverbotszone herrscht erwatungsgemäß Parkplatzmangel – mehr noch als ohnehin schon. Was die Suche der Anwohner weiter erschwert: Die Polizei schreibt fleißig Knöllchen, was im Alltagsgeschäft selten der Fall ist. Auch Tempokontrollen gibt es in den verkehrsberuhigten Straßen.

15.30 Uhr: Die Evakuierung der Seniorenheim-Bewohner ist abgeschlossen – die letzten Fahrten ins Ausweich-Heim nach Herne waren neun Liegendtransporte. Die Feuerwehr ist bislang sehr zufrieden. Alles sei glatt gelaufen, heißt es, und schneller als gedacht!

14.03 Uhr: Die leere Beurhausstraße ist an diesem Mittag für die Dortmunder eine regelrechte Attraktion. Alle paar Meter machen Passanten Fotos und Videos.

12.55 Uhr: Die Feuerwehr Dortmund gibt auf ihrem Twitter-Kanal einen Einblick in die Arbeit beim Großeinsatz. Am Samstagmittag kommt der Führungsstab zur Lagebesprechung zusammen.

12.13 Uhr: In der Dortmunder Innenstadt ist es schon heute deutlich ruhiger als sonst. An allen Restaurants Hinweise, dass morgen zu ist. Im Klinikviertel hat der Fleischer schon heute geschlossen, ein Friseur auch. Und auf der Beurhausstraße, auf der sonst am Samstagmittag reger Verkehr herrscht, ist es gespenstisch leer.

Ein gespenstisches Bild: Die Beurhausstraße brummt sonst am Samstagmittag, heute ist sie leer. Foto: kari/FFS

Umzug eines Seniorenheims – mit Toilettenpapier und Eierlikör

12.07 Uhr: Bei der Evakuierung des Seniorenheimes wurde an alles gedacht. Schon Anfang der Woche hat der Umzug gen Herne begonnen. Sie haben alles mitgenommen: vom Toilettenpapier über Nachttischlampen (alle namentlich beschriftet) bis hin zu Bier und Eierlikör: Heute Abend ist Party mit DJ, morgen großes Kaffeetrinken und Public Viewing aller Sondersendungen zum Thema.

11.37 Uhr: Am Christinenstift, einem der betroffenen Seniorenheime mitten in der Innenstadt, werden jetzt die Rollstuhlfahrer verladen. Auf nach Herne, in das leergezogene Seniorenheim St. Georg.

11.10 Uhr: Während die Patienten der Kliniken in Sicherheit gebracht werden, laufen auch die Vorbereitungen für eine mögliche Bombenentschärfung weiter. Die Einsatzkräfte stapeln in der Nähe der Verdachtspunkte Überseecontainer als "vorsorgliche Wirkungsdämpfungsmaßnahme", verbinden sie mit Spezialschrauben. Ein Dortmunder Gerüstbauer hilft.

Einer der Verdachtspunkte: das Sozialamt an der Luisenstraße. Foto: AFi/FFS

10.33 Uhr: Gas aus, Strom aus, Mensch raus: Drei Zettel hängen an jeder Haustür in der Evakuierungszone.

10.20 Uhr: Auf dem Friedensplatz hat sich am Morgen ein eindrucksvolles Bild geboten: Rettungswagen – nach Dortmund geholt aus Bielefeld, Köln, dem Märkischen Kreis und anderen Städten – waren hier für die Transporte der Patienten geparkt, am Ende gut 100.

Vogelperspektive auf die Rettungswagen auf dem Friedensplatz. Bis zu 100 Wagen sind für den Transport der Patienten zusammengezogen worden, auch aus anderen Städten. Foto: Ralf Rottmann/FUNKE Foto Services

Bombe? Evakuierung? "Hab ich nicht gewusst", sagt eine Autofahrerin

10.07 Uhr: Das Klinikviertel wirkt schon wie ausgestorben, berichtet unsere Reporterin Annika Fischer. Die Straßen sind leer, nur vereinzelt laufen Menschen umher. Und dann ist da am Samstagmorgen aber auch noch die Autofahrerin mit Dortmunder Kennzeichen, die völlig baff ist, dass Straßen gesperrt sind. Ja, Mensch, Bombenevakuierung! – "Hab ich nicht gewusst", sagt sie.

9.55 Uhr: Die Evakuierung laufe "wie am Schnürchen", teilt das Klinikum Dortmund erfreut mit. Alle Kinder, die in Sicherheit gebracht werden mussten, sind bereits weg und versorgt.

Hier darf schon seit Freitagnachmittag nicht mehr geparkt werden: die Beurhausstraße, an der die Städtischen Kliniken und die Kinderklinik liegen. Foto: AFi/FFS

Stadt Dortmund muss 15 Autos rund ums Johannes-Hospital abschleppen

9.15 Uhr: 15 Autos hat das Ordnungsamt im Bereich rund um das Johannes-Hospital abschleppen lassen, nun sei die Zone fristgerecht autofrei, meldet die Stadt via Twitter.

Die ersten Wagen für die Verlegung der Patient*innen aus der #Kinderklinik rücken an. #doBombe Danke an @FW_Dortmund für die tolle Koordination! #evakuierung pic.twitter.com/wPll2OpIXc — Klinikum Dortmund (@klinikumdo) January 11, 2020

8.10 Uhr: Die Städtischen Kliniken werden nicht komplett leergezogen. Einige Dutzend Patienten werden auch innerhalb des Gebäudes in sichere Bereiche verlegt, berichtet das Klinikum Dortmund. Die Evakuierungsaktion ist dennoch eine logistische Herausforderung.

Die hausinterne Evakuierung im Klinikum #Dortmund ist um 7:30 Uhr erfolgreich angelaufen. #doBombe pic.twitter.com/La0ffBtnes — Klinikum Dortmund (@klinikumdo) January 11, 2020

08.02 Uhr: Schon heute bringen die betroffenen Kliniken ihre Patienten in Sicherheit. St. Johannes-Hospital und Städtische Kliniken müssen rund 130 Patienten in andere Krankenhäuser bringen, hinzu kommen 45 Patiententransporte aus den Kinderkliniken.

Die Lage am Freitag

11 Uhr: Schon ab Freitagnachmittag gelten im Klinikviertel auf etlichen Straßen Halteverbote und auch die Verkehrsführung wurde rund um die Kliniken geändert. Diese Straßen sind ab 16 Uhr am Freitag bis einschließlich Montag für den normalen Verkehr gesperrt:

Beurhausstraße auf der gesamten Länge

Alexanderstraße auf der gesamten Länge

Humboldtstraße von der Beurhausstraße bis Lange Straße

Josephstraße von Hiltropwall bis Humboldtstraße

Amalienstraße von Wilhelmstraße bis Langestraße

Wilhelmstraße von Beurhausstraße bis Humboldtstraße

Johannestraße von Hiltropwall bis Beurhausstraße

Die Karte des Klinikviertels zeigt die Halte- und Durchfahrverbote in Zusammenhang mit der Klinikevakuierung am Wochenende. Die Sperrungen gelten bis einschließlich Montag, 13. Januar. Foto: Stadt Dortmund

7 Uhr: Von der Evakuierung betroffene Anwohner können am Sonntag Angebote der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund wahrnehmen und bei freiem Eintritt im Dortmunder Zoo (von 9 bis 16.30 Uhr), im Südbad (von 8 bis 12 Uhr), im Westfalenpark (von 10 bis 17 Uhr) oder in den Pflanzenschauhäusern im Botanischen Garten des Rombergparks (10 bis 16.30 Uhr) Zeit verbringen. Mitbringen müssen sie nur einen gültigen Personalausweis.

Die Lage am Donnerstag

Bomben-Verdacht in Dortmund: Diese Straßen sind betroffen

15.00 Uhr: Nicht jeder hat Freunde oder Verwandte, bei denen er während der Evakuierung unterkommen kann. Einige Senioren aus dem Evakuierungsgebiet werden in einem vor Kurzem leergezogenen Gebäude in Herne untergebracht. Für die dortigen Anwohner bedeutet das: weniger Parkplätze.

14.25 Uhr: Die Vorbereitungen für die Entschärfung sind für Autofahrer in Dortmund schon ab Freitagmorgen zu spüren: Weil einer der Verdachtspunkte unter dem Wall liegt, wird um 6 Uhr wird an der Kreuzung Rheinische Straße und Hoher Wall die außenliegende Fahrtrichtung zwischen dem Kreuzungsbereich und der Frankenstraße gesperrt. Das teilt die Stadt Dortmund mit - und liefert auch eine Umleitungsempfehlung:

Nach der Überprüfung (und möglicherweise nach der Entschärfung der Bombe) muss der Bereich wieder verfüllt und die Fahrbahn erneuert werden. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Ende der 3. Kalenderwoche andauern, schätzt die Stadt Dortmund..

11.40 Uhr: Die Evakuierung von 14.000 Anwohnern ist auch für die Rettungskräfte eine riesige Herausforderung. Die Stadt Dortmund hat deshalb in umliegenden Städten um Hilfe gebeten - unter anderem in Gladbeck.

10.00 Uhr: Es sind nicht die ersten Blindgänger, die im Ruhrgebiet gefunden werden, und es werden auch nicht die letzten sein. Hier haben wir Hintergrund-Material für Sie zusammengestellt:

9.30 Uhr: Diese Karte der Stadt Dortmund zeigt das Gebiet, das von der Evakuierung betroffen ist:

Die Karte der Innenstadt von Dortmund zeigt die Evakuierungszone für die möglichen Bombenentschärfungen im Klinikviertel am 12. Januar 2020. Foto: Stadt Dortmund

Wer keine Möglichkeit hat, während der Evakuierung bei Verwandten oder Bekannten unter zu kommen oder keines der kostenfreien Freizeitangebote nutzen möchte, kann während der Evakuierung im Schulzentrum Scharnhorst am Mackenrothweg als Betreuungsstelle eingerichtet.

Aus dem Klinikviertel fahren Busse Anwohner zur Stadtbahn-Haltestelle Reinoldikirche, von dort geht es dann weiter mit der U-Bahn zur Betreuungsstelle. Das sind die Haltestellen der Sonderbusse:

Lange Straße/Möllerstraße

Kampstraße/Wallstraße

Hiltropwall/Luisenstraße

Hohe Straße/Gutenbergstraße

Lindemannstraße/Neuer Graben

9.00 Uhr: Der Plan für die Evakuierung von 14.000 Anwohnern in Dortmund steht bereits: Die Anwohner wurden bereits in den vergangenen Tagen vom Ordnungsamt darüber informiert, dass sie ihre Wohnungen verlassen sollen. Die Stadt appelliert an die Bewohner sich auch gegebenfalls auf eine Nacht außerhalb der eigenen Wohnung einzurichten, wenn die Entschärfung länger dauern sollte. Das heißt: Sie sollten notwendige Medikamente, Baby- und Spezialnahrung oder Dinge des besonderen Bedarfs mitnehmen.

Vor dem Verlassen der Wohnung auch alle elektrischen Geräte wie Herd, Kaffeemaschine, Waschmaschine etc. ausgeschaltet, alle Wasserhähne abgedreht und sämtliche Fenster sowie die Haus-/Wohnungstür geschlossen sein.

Auch Haustiere müssen ausreichend versorgt sein oder mitgenommen werden. In die Evakuierungsstelle in der Gesamtschule Scharnhorst dürfen ausschließlich Kleintiere (Hunde & Katzen - keine Reptilien, keine Spinnen etc.) mitgebracht werden.

