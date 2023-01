Zoo Dortmund: Sieben süße Baby-Zwergotter verlassen ihr Nest

Dortmund. Gäste im Dortmunder Zoo können in diesen Tagen mit etwas Glück beobachten, wie sich sieben kleine Otter-Babys langsam auf Erkundungstour begeben.

Kleine Augen und tapsige Schritte: Besucherinnen und Besucher des Dortmunder Zoos können sich freuen, denn mit ein bisschen Glück bekommen sie süße Zwergotter-Babys zu sehen. Die sieben Jungtiere, die am 14. November geboren wurden, starten mittlerweile „immer häufiger und üblicherweise mehrmals täglich kurze Ausflüge“, verkündete der Zoo kürzlich auf seiner Facebook-Seite.

Ihre ersten Lebenswochen verbrachten die kleinen Otter versteckt und beschützt durch ihre Eltern „Kon“ und „Malou“. Junge Zwergotter verlassen normalerweise zwischen dem 40. und dem 70. Lebenstag ihr Nest – ihre Augen öffnen sie erst nach etwa 35 Tagen.

Zoo Dortmund: Otter-Eltern holen die Jungen schnell zurück ins Nest

Hin und wieder ließe sich schon beobachten, wie ältere Zwergotter mit dem neuen Welpenzuwachs spielten, heißt es vom Zoo. Häufig werde das aber von den Eltern noch schnell beendet, die den neuen Nachwuchs „im Nacken packen und zurück ins Nest tragen“.

Die siebe Baby-Zwergotter im Zoo Dortmund. Das Foto ist während der morgendlichen Nestkontrolle entstanden. Foto: Stella Gehrmann/Zoo Dortmund / WAZ

Für Die Zwergotter-Eltern Kon und Malou ist es bereits ihr vierter Wurf. Ende 2020 hatte Malou, die selbst aus einem niederländischen Zoo kommt, fünf Junge geboren, im Juli 2021 drei und im März vergangenen Jahres zwei. Laut Zoo seien die älteren Jungtiere mit in die Aufzucht der neuen Otterbabys eingebunden, „was auch für ihre eigene Entwicklung und spätere eigene Familienplanung in anderen Zoos sehr wichtig ist“. Stets schlafe die Großfamilie im Dortmunder Zoo gemeinsam und eng zusammengeschmiegt in ihrem Nest. Im Vergleich zu anderen Otterarten seien Zwergotter sehr gesellig.

Zwergotter zunehmend gefährdet

Doch sie sind auch zunehmend gefährdet. Vielerorts werden sie dort, wo Süßwasserfische und Garnelen für den menschlichen Verzehr gezüchtet werden, als Schädling bekämpft. Unter anderem deswegen wird der Zwergotter auch auf der Roten Liste der gefährdeten Arten der Weltnaturschutzunion IUCN als „gefährdet“ (VU) geführt.

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund