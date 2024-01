Zwei Frauen bei Familienstreit in Dortmund verletzt

Dortmund Ein 38-Jähriger hat in einer Wohnung in Hörde zwei Verwandte verletzt, eine davon (59) mit einem Messer. Einer Seniorin schlug er ins Gesicht.

In einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Clarenberg“ in Dortmund-Hörde ist am Dienstagnachmittag ein Familienstreit eskaliert. Zwei Frauen wurden verletzt.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war ein 38-jähriger Mann aus Dortmund zu Besuch in der Wohnung einer 59-Jährigen. In der Wohnung befand sich auch eine 84-jährige Frau. Zur verwandtschaftlichen Beziehung der drei Dortmunder macht die Polizei mit dem Hinweis auf den Opferschutz keine näheren Angaben. Nur so viel: Es handle sich um Mitglieder einer Familie.

Rettungswagen bringt Verletzte ins Krankenhaus

Wie die Polizei berichtet, schlug der Mann der Seniorin unvermittelt ins Gesicht. Dann habe er ein Messer gezückt und die 59-Jährige damit am Bein verletzt. Anschließend sei er aus der Wohnung geflüchtet.

Ein Rettungswagen brachte die 59-Jährige ins Krankenhaus. Die 84-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. (red)

