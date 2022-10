Insolvenzen Mehr Insolvenzen in 2021: So steht es um Dortmunder Firmen

Dortmund. Inflation, Energiekrise und weiterhin Corona setzen den Unternehmen auch in Dortmund zu. Ob jetzt mehr Firmen pleite gegangen sind.

Die Krisen prasseln aktuell von allen Seiten auf Firmen ein. Rasant steigende Kosten haben bereits einige Unternehmen zur Aufgabe gezwungen. Doch wie viele Unternehmensinsolvenzen gibt es in Dortmund wirklich?

Gerade erst hat in Dortmund wieder ein Metzger schließen müssen. Die Feinkostfleischerei in Dortmund-Kirchhörde befand sich schon in der dritten Generation und wurde seit 2009 von Fleischermeister Dirk Klusmeier geführt. Doch die steigenden Kosten holten den Traditions-Metzger ein und zwangen ihn zur Ladenschließung.

Firmen in Dortmund: Statistik zeigt die Insolvenzen in der Stadt

Wie es um die Unternehmen in Dortmund wirklich bestellt ist, hat die Neusser Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Zahlen zusammengefasst. Dazu werden die Insolvenzen in einer Statistik festgehalten und geben so einen guten Überblick über die Lage. So hat das Unternehmen auch Zahlen für weitere NRW-Städte und Gemeinden.

Mehr Dortmunder Unternehmen mussten während der Krisen Insolvenz anmelden

Mit Blick auf die 20 größten deutschen Städte lag Dortmunds Ausfallrisiko für Unternehmen 2019 direkt über Duisburg am unteren Ende der Skala. Das war aber vor Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation. Wie die Zweigstelle von Creditreform in Dortmund angibt, haben sich die Unternehmensinsolvenzen bis 2021 nur leicht verändert.

Während vor zwei Jahren 133 Dortmunder Unternehmen in einem Insolvenzverfahren steckten, stieg die Zahl 2021 leicht auf 155. Das erste Halbjahr 2022 verzeichnete 62 Unternehmensinsolvenzen. Das sind rund ein Drittel weniger als zum selben Zeitpunkt 2021 mit 94 Insolvenzen.

Anders ist das bei Privatinsolvenzen. Hier ging die Zahl von 2020 zu 2021 sprunghaft nach oben. 2021 gab es mit 894 Privatinsolvenzverfahren einen Anstieg um knapp das Dreifache zu 2020 mit 332. Dazu liegt das erste Halbjahr 2022 mit über 400 jetzt schon nah an den Zahlen des Vorjahres zur Jahreshalbzeit.

Finanzhilfen haben viele vor dem drohenden Aus bewahrt

Zur Wahrheit gehören aber auch die Finanzhilfen vom Bund. Laut Creditreform haben sich viele schwächelnde Unternehmen vor allem Dank dieser Finanzspritze über Wasser halten können. Mittlerweile befinden wir uns in einer seit drei Jahren anhaltenden Dauerkrise, auf die sich noch weitere Krisen aufsummieren. Irgendwann sind dann auch die Finanzhilfen aufgebraucht.

Für 2020 sah das Neusser Unternehmen schon eine Anstieg der Insolvenzen. Die Zahlen aus Dortmund unterstreichen den Trend zumindest für 2021. Die abschließenden Zahlen für 2022 geben dann weitere Auskunft über die Situation. Trotzdem fällt auf, dass die Zahlen der ersten sechs Monate in 2022 jetzt schon besser sind als die des Vorjahres. Das lässt Hoffnung auf einen Rückgang der Unternehmensinsolvenzen zu.

