Zwölfjährige Dortmunderin vermisst: Wer hat Isabel gesehen?

Dortmund. Wo ist Isabel Swist? Die Polizei sucht nach der zwölfjährigen Dortmunderin, die seit Sonntagnachmittag verschwunden ist.

Die Dortmunder Polizei sucht nach einem vermissten Mädchen - und bittet die Bürgerinnen und Bürger um ihre Hilfe. Die zwölfjährige Isabel Swist wird seit Sonntagnachmittag verschwunden.

Nach Polizeiangaben verließ Isabel gegen 15.45 Uhr ihr Wohnhaus an der Pankratiusstraße in Dortmund. Zu diesem Zeitpunkt trug sie schwarze Leggins mit weißer Schrift an der Seite, eine schwarze Sweatshirtjacke mit grauen Ärmeln (siehe Foto) und einem BVB-Logo auf der Brust sowie weiße Adidas „Superstar“-Turnschuhe.

Die Polizei sucht diese vermisste Zwölfjährige. Foto: Privat

Isabel Swist ist ca. 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie hat schulterlange mittelblonde Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die Isabel gesehen hat, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441 zu melden. (red)