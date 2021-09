161.973 Besucher in den drei Düsseldorfer Freibädern

Düsseldorf. Mit Schließung des Allwetterbades endete die Freibad-Saison. Es gab eine Steigerung von drei Prozent im Vergleich zum Corona-Sommer 2020.

Nach dem Ende der Freibad-Saison legte die Bädergesellschaft Düsseldorf ihre Besucher-Bilanz vor. „Insgesamt besuchten 161.973 Gäste die Freibäder in den Stadtteilen Flingern, Stockum und Lörick und damit etwa drei Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr 2020“, so Marcus Werner von der Bädergesellschaft. „Trotz der nicht optimalen Witterung ist die Steigerung der Besucherzahlen vor allem darauf zurückzuführen, dass durch das neue Onlineticketing mehr Tickets für die Besucher zur Verfügung standen.“

Rheinbad eröffnete die Düsseldorfer Freibad-Saison

In diesem Jahr startete das Freibad Rheinbad im Stadtteil Stockum als erstes Freibad die Saison unter Pandemiebedingungen den Betrieb am 22. Mai und zählte im gleichen Monat bereits 3789 Besuche. Am 31. Mai folgten das Strandbad Lörick und das Allwetterbad Flingern. Das Freibad Rheinbad stand mit 107 Öffnungstagen und 51.031 Gästen, das Allwetterbad Flingern (105 Öffnungstage/58.991 Gästen) und das Strandbad Lörick (93 Öffnungstage/51.591 Gästen) in dieser Freibadsaison für Besuche zur Verfügung.

Das Ende der Freibadsaison ist der Start für die Hallenbäder. Mit Hinblick auf die Hallenbadsaison startet die Bädergesellschaft wieder mit Fitnesskursen, Schulschwimmen und unseren Schwimmzeiten für die öffentlichen Badegäste.

Unterbacher See noch bis Sonntag geöffnet

Am Unterbacher See hat das Strandbad Nord (Unterbach) bereits geschlossen, nur noch bis einschließlich 19. September öffnet das Strandbad Süd (Eller), bevor die Saison auch dort endet. (gömi)



