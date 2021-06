191 Einsendungen für Aeolus-Wettbewerb

Düsseldorf. Jury wählt für die zweite Runde aus. Es wird viel wert auf exzellente Juroren gelegt.

Gefallene Inzidenzen und Lockerungen lassen auch die Musikbranche aufatmen – und darauf hoffen, dass nicht nur jetzt, sondern auch noch im September Konzerte mit Besuchern in der Tonhalle stattfinden können. Für viele Musikfans zählt seit geraumer Zeit das Final-Konzert des internationalen Aeolus-Wettbewerbs am Sonntagmorgen als gesetzter Termin. Wenn alles gut läuft, werden, nach vorher absolvierten Vorrunden, am 19. September, 11 Uhr, die Finalisten um den begehrten ersten Platz kämpfen – ausgerüstet mit Fagott, Flöte und Oboe. Um diese Instrumente geht es beim 15. Aeolus-Wettbewerb für Blasinstrumente, der in diesem Jahr erneut Musiker aus der ganzen Welt an den Rhein lockt.

Nachdem Mäzen, Stifter und Organisator Sieghardt Rometsch 2020 seinen geliebten Concours für Horn, Klarinette und Saxofon wegen Corona absagen musste - 2022 aber nachholen wird, freut er sich nun über die enorme Resonanz bei der jungen Musik-Elite. 320 Kandidaten aus 42 hatten sich angemeldet. 112 Fagottisten, 109 für Flötisten und 99 Oboisten. „So viele waren es noch nie“, strahl Rometsch. Um die Attraktivität seines Wettbewerbs zu erhöhen, hatte er bereits vor anderthalb Jahren die Aeolus-Preisgelder verdoppelt. Insgesamt werden 60.000 Euro (gestaffelt nach Platzierung) auf die Finalisten verteilt. Allein 20.000 Euro wird der Aeolus-Sieger im September erhalten.

191 wurden zugelassen

Von den 320 Angemeldeten wurden 191 zugelassen, die sich bis Mitte Juni – Corona-konform - per eingesandtem Videoclip mit einzelnen Musikstücken vorstellen mussten. In den nächsten Tagen kommt die Jury nach Düsseldorf, um vor Ort die besten aus den 191 Einsendungen für die zweite Runde im September auszuwählen.

Wie seit 2006, als Aeolus aus der Taufe gehoben wurde, legt Rometsch auch jetzt wieder viel Wert auf exzellente Juroren. Im Klartext: namhafte Solisten großer Orchester oder berühmte Professoren. Für Fagott werden Dag Jensen (München) und Gabor Meszaros (Lugano) anreisen. Als Spezialisten für Flöte kommen Andrea Lieberknecht aus München und Ulla Miilmann aus Dänemark. Juroren für Horn sind Jean-Louis Capezalli (Lyon) und Christian Wetzel (Köln).

Außerdem hat sich in 16 Jahren herumgesprochen, wie sich die Teilnahme an ‚Aeolus‘ und womöglich das Erreichen des Finales auf das Fortkommen der Blasinstrumentalisten auswirkt, manche Karrieren beflügelt hat. So spielen einige Aeolus-Finalisten mittlerweile an ersten Pulten von Starorchestern - z. B. bei den Wiener Philharmonikern oder den Bamberger Symphonikern.

Pflichtprogramm für Finale steht fest

Ein weiteres Zeichen dafür, dass ‚Aeolus‘ selbst den Sprung in die erste Liga geschafft hat, ist, seit einigen Jahren, die Zugehörigkeit zum feinen Kreis der „World Federation of Music Competitions“. Für den Stifter und ‚Aeolus‘ dürfte dies ein Adelsschlag gewesen sein, rangiert er damit doch Augenhöhe mit traditionsreichen und wahrlich weltberühmten Concours, wie dem Moskauer Tschaikowski- und dem Warschauer Chopin-Wettbewerb.

Für das Finale (begleitet von Düsseldorfer Symphonikern unter der Chinesin Yi-Chen Lin ) steht das Pflicht-Programm längst fest: J.N. Hummels Fagott-Konzert in F-Dur, Richard Strauss‘ Oboen-Konzert und Jacques Iberts Flötenkonzert. Bleibt zu hoffen, dass es am 19. September in der Tonhalle mit Besuchern über die Bühne gehen kann. Und nicht etwa in letzter Minute eine neue Corona-Welle einen Strich durch die Rechnung macht.

